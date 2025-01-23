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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力挺蔡壁如選黨主席　黃越綏轟黃國昌：放任黨內互打、乞丐趕廟公

▲▼蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）

▲蔡壁如、黃國昌。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席補選將於2月15日登場，由代理主席黃國昌對上前立委蔡壁如，而蔡壁如被問到「之前稱黃國昌出來選、自己就不會選，為何改變心意」，她則表示，本來想溝通，但黃國昌忙，所以另種溝通方式就是報名。對此，國策顧問、作家黃越綏表示，自己贊成蔡壁如競選黨主席，蔡是創黨元老，不該被扭曲成柯氏家奴，而黃國昌假借聖旨拒絕溝通，放任黨內互打及人身攻擊，這種乞丐趕廟公且夭鬼假細禮的戲碼，簡直嘆為觀止。

黃越綏表示，台灣政治千變萬化，民眾黨將來是否泡沫化未知，但可預知的是，即使經過黨主席選舉，仍然是換湯不換藥，只是擴大黨內派系爭權奪利。

黃越綏表示，蔡壁如和黃國昌自己都認識，在太陽花運動及參選立委過程，曾數度幫助。但自己贊成蔡壁如出來競選黨主席，就像當年賴清德挑戰蔡英文，既然號稱「民主進步」黨，就應與時俱進從黨內革新做起。

黃越綏認為，蔡壁如是創黨元老本應禮遇，而不是將蔡壁如扭曲成柯氏家奴，何況追隨柯文哲南征北討打天下的時候，彼時黃國昌是代表時代力量大罵柯文哲，歷史可以被遺忘但真相不該被抹滅，否則那來公義可言。

黃越綏批評，黃國昌假借聖旨拒絕溝通，放任黨內互打及網路人身攻擊，這種乞丐趕廟公且夭鬼假細禮的戲碼，簡直嘆為觀止。

最後，黃越綏強調，其實柯文哲真正要栽培的愛將應該是黃珊珊，只是已時不我予。現在女性自覺、目標確認、不畏艱險、創新突破，將是現代女性獨立人格的特色，因此給當仁不讓的蔡壁如加油。

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▼國策顧問、作家黃越綏。（圖／翻攝自Facebook／黃越綏）

▲黃越綏年前身體不適送醫。（圖／翻攝自Facebook／黃越綏）

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