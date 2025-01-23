綠擬提《憲訴法》暫時處分　國民黨團：沒違憲問題是在怕什麼？

▲林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

立法院去年三讀修正通過《憲法訴訟法》修正案，總統府今（23日）上午發布總統令，公布該法第四條、第三十條及第九十五條條文修正，並於3天內生效。對於民進黨團總召柯建銘昨就表明，黨團已備好暫時處分、釋憲資料。國民黨團書記長林思銘表示，很多法律學者已經公開說明，《憲訴法》修法沒有違憲問題，只是把大法官組成跟憲法解釋作出明確規定，民進黨害怕什麼，還要提出暫時處分。

林思銘表示，看到柯建銘說要在法案生效三天內，立法院委員要聲請暫時處分，要利用短短的生效期提出，這個嚴重違反憲政體制，三讀通過在三天生效期間，對於法案是否違憲，擬提暫時處分沒有這麼緊迫。

林思銘說明，很多法律學者已經表達中肯意見，基本上修法沒有違憲問題，只是把大法官組成跟憲法解釋作出明確規定，符合法律明確性規則，沒有違憲問題，民進黨害怕什麼，還要提出暫時處分。

林思銘提到，關於《立法院職權行使法》的憲判第9號，8位大法官還在職，8位大法官對於要提出暫時處分要等法案生效才能提出，這3天法案都還沒生效如何釋憲？8位大法官要打臉自己嗎？要用法案生效期，這真的是違法亂政，法案公布後提出釋憲，就按照憲法規定，這才合乎常規。