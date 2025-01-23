▲▼不動刀醫美風潮崛起　電波拉皮成民眾最受歡迎選擇

▲隨著不動刀醫美風潮崛起，電波拉皮成為愛美民眾的超夯選擇。其中鳳凰電波更是受到不少人青睞，因此市面上仿冒狀況也隨之猖獗，醫師提醒施作前別忘辨別原廠正貨才能美得更安心。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者蒲世芸／採訪報導

近年來非侵入性醫美風潮在市場崛起，根據2023年醫美市場研究調查，「逆齡效果」和「改善肌膚鬆弛」成為愛美民眾選擇醫美療程的主要原因；其中更超過四分之一受訪者，已將醫美療程納入日常肌膚保養一環，而在這些療程中，電波拉皮成為最受歡迎的選擇之一。

▲iSKIN尚行美健康聯合診所院長盧靜怡醫師。（圖／尚行美健康聯合診所提供）

iSKIN尚行美健康聯合診所院長盧靜怡說，「很多人都會想說電波拉皮是什麼？鳳凰電波是美國正宗的電波，我們在進行療程時，緊實拉提要靠足夠的溫度去加熱我們的皮膚，還有加上持久的時間來促進膠原蛋白緊實，所以包括單點的能量以及累積能量、累積的總能以及持久溫度的維持都是很重要的。」

▲可以確認診所是否有原廠認證的合格證書。（圖／記者鄭遠龍攝）

而市面上機種多樣，消費者又該如何選擇才能確保安全性與效果。iSKIN尚行美健康聯合診所院長盧靜怡提到，「自從鳳凰電波大受歡迎後，大家對它都很有興趣，但就如同剛剛所講，電波必須有足夠的加熱時間以及足夠的總能；市面上有被稱作小鳳凰的機種，它應該是來自於韓國的機種，訴求說打的時候比較不痛、費用比較低等，施作時當你都只覺得溫溫熱熱的，那其實就像是導入儀一樣，可能沒有辦法達到這麼緊實的效果。而音波的部分，是直接聚焦式的音波，所以會掃描在某一層上。可是就會變成每一個不同的地方，就要更換不同的探頭來使用，再者因為它是直接發射它的部分熱能，其實是在局部燒灼，所以如果是在神經比較多的地方就增加了避開的難度，但如果神經被不斷燒灼，很可能就會造成神經的異常。另外則是柱狀音波的部分，它會集中在比較表層1.5mm的地方去做加熱，那麼的確對於真皮層會有一定的效果，可是其實我們筋膜層，這一部分至少要3.5mm到4mm，所以對於深層的地方效果可能就沒有那麼好。」

▲別忘確認探頭上是否有「台灣」兩字字樣的防偽雷射標籤。

院長盧靜怡進一步補充，「鳳凰電波是全層式立體3D結構的加熱，來促進肌膚整體緊實，它擁有非常多的專利，同時20幾年來不斷去更新，所以有一個AI回饋系統，就是當我們打一發的時候，可以立刻從機器回饋它的能量，能正確讓每一發能量輸出治療更加精準；再加上有60幾篇國際文獻研究，都是希望能提供消費者不僅治療有效果，同時也能夠完善的兼顧安全。」

▲鳳凰電波20多年來受到許多消費者信賴與關注。

然而近來市面上出現不肖業者，用來路不明的偽劣產品及低廉價格話術吸引，因此醫生也教我們如何辨明正貨。院長盧靜怡說，「原廠認證的診所都會有一個合格的證書，可以請他拿證書出示；再來機器的話，可以去找它上面會有雷射防偽標籤。第三則是要去掃描探頭，在探頭的部分會有一個QRcode，診所一定要是在你面前直接拆封，上下的地方會有防偽標籤，仔細看在反射時會顯示出『台灣』2字的字樣，QRcode刮開的時候，就能完整的被掃描出來，這時再用鳳凰電波官方LINE帳號相機，去掃描QRcode，就可以得到一個真實的序號提供確認。」

▲鳳凰電波原廠認證的機器上面也會貼有防偽雷射標籤。

醫師也提醒消費者，在追求美麗的同時務必謹慎辨別原廠正貨，進行任何療程前別忘與醫師充分溝通，不僅能讓自己變美，安全也更加有保障。