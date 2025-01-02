空姐打鳳凰電波「臉2度灼傷」！怒告知名醫美診所　判賠金額曝

▲一名空服員打鳳凰電波後發現臉遭燙傷，怒告醫美診所。（示意圖／AI生成）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名曾姓空服員到知名診所打鳳凰電波，打麻醉藥後發現臉部發熱紅腫，向楊姓醫師反映後，醫師仍為她進行手術，沒想到術後曾女的臉紅腫更嚴重，還有色素沉澱的情形，她氣憤對診所和醫師提告，連帶求償48萬元。台北地院審理，法官認為醫師聽到曾女臉部發熱紅腫時，應先減緩不適或暫停療程，認為醫師有過失，診所要負連帶責任，判醫師和診所要連帶賠曾女3萬2530元。可上訴。

曾姓空服員控訴，她在2022年3月21日時到某知名醫美集團診所，找組織合夥人、知名紅牌楊姓醫師進行鳳凰電波手術。楊姓醫師在她臉部塗抹及施打麻醉藥品後，她覺得臉上發熱紅腫，告知醫師後，醫師表示沒有異常，仍繼續完成手術。沒想到手術後，她臉上發熱更加嚴重，甚至有腫大的情形，後續她回診5次，紅腫部分仍未改善，且有明顯色素沉澱，然而醫師卻仍表示沒有問題。

曾姓空服員表示，她術後也前往皮膚科看診，竟發現她臉部有1至2度灼傷、臉部受傷發炎後色素沉澱，以及紅色受傷後痕跡，且無法回復，讓她大受打擊，提告對診所、楊姓醫師連帶求償治療費用15萬元、交通費1萬9060元、時間耗費損失8760元、手術費用5萬5444元及精神慰撫金25萬元，共48萬3264元。

全案審理時，楊姓醫師表示，曾女在2022年3月7日到他診所諮詢，做手術當天也再次告知曾女療程與可能副作用，曾女使用的麻醉藥劑，本來就可能有皮膚紅腫、灼熱、過敏等正常反應，在曾女的理解和同意下才完成後續療程。

楊姓醫師指出，他也在病歷紀載曾女的臉「局部輕微紅腫、無傷口、水泡」、「以後有治療不上麻藥」等，也開立過敏藥及避免水泡的藥物給曾女，他們已盡告知義務，並針對曾女體質狀況，無償提供5次回診診療護理服務，曾女術後迅速恢復且無疤痕，還正常出遊、高調展示她術後容貌，並無顏面受損。因曾女手術相當成功，就算有色素沉澱等問題，也難認和手術有因果關係，更可能是曾女正常老化或其他原因導致。

法官按醫審會鑑定結果，認為曾女向醫師反映塗麻藥品後臉部發熱紅腫時，醫師應先設法減緩不適，或先暫停療程評估，才符合醫療常規，然而在曾女病例中，並沒有記載療程過程、手術說明書（同意書）、麻醉藥品處方、對病人反應的觀察、評估與處置等紀錄，且曾女術後臉部出現並非副作用的紅腫，長達數日不退，甚至有色素沉著情形，判定該醫師為為曾女進行手術時，有不符合醫療常規之處，醫師有過失，診所指派醫師執行醫療服務，也應負連帶責任。

法官指出，曾女花費5萬5444元進行手術，雙方間醫療契約並沒有解除，診所仍能受領費用，不能退還，但審酌曾女使用治療燒燙傷藥物治療後，臉部傷害有回復可能性，以及她年薪約109萬計算等情，判定診所和楊姓醫師應連帶賠償曾女時間耗費損失4380元、交通費8150元、精神慰撫金2萬元，合計3萬2530元，可上訴。