醫美助理「違法診療喬骨」　整形名醫病歷上蓋章被抓包

▲整形名醫涉嫌讓助理診察病患病症，2人都被依違反《醫師法》等罪起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北知名醫美診所林姓女院長，讓張姓男助理為病患診斷X光片病症，再進行喬骨整脊等醫療行為，林女事後還在張男製作的病歷資料上蓋章，佯裝是她親自為病患看診，台北地檢署18日偵查終結，依共犯偽造文書及《醫師法》等罪起訴林女與張男。

事發的醫美診所是某健康事業集團在台北市大安區的第二間診所，集團旗下除了醫美事業，還有康復、月子中心等機構，而醫美診所除了提供整形手術外，也有協助病患整合健康管理的服務，林姓女院長因此找來具有傳統整復技術的張男掛名助理。

2022年間，1名女子因骨盆感覺不舒服前往求診，張男要女子到檢驗所照X光片後，由張男根據X片診察女子不適原因，並進行喬骨，女子連去看診2個月後，向男友抱怨似乎沒有喬好，男友因此檢舉。

衛生機關前往稽查時，發現女子的病歷資料上蓋的是林姓女院長的章，懷疑有包庇密醫的問題，將林女與張男都移送法辦，檢察官調查認為，傳統整復不包含只有醫師才能進行的診療工作，張男的行為已經違反《醫師法》，而林女在不是自己看診的病患病歷上蓋章，則違反了《刑法》業務上登載不實罪，全案經送調解失敗，依法將2人都提起公訴。