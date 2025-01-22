總統無公關費也無特支費　「國務機要費無法流用」去年額度已用罄

▲總統賴清德沒有特支費與公關費，僅有國務機要費，且無法辦理流用；而去年額度已用盡，若申請預算保留也需繳庫，不得在新年度繼續沿用。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

立法院近日審查114年度中央政府總預算案，總統國務機要費編列3000萬元，立委提案刪除2000萬元、凍結1000萬元；而總統府秘書長潘孟安22日發出致歉信給總統府全體員工，表示無法發放春節禮金，隨後包括國民黨立委王鴻薇、賴士葆，以及立法院國民黨團書記長林思銘都宣稱，可以以「經費流用」方式支應，或特支費與公關費。不過，事實上，依《預算法》規定，是無法辦理流用的，而且總統也沒有公關費或特支費。

事實上，總統只有「國務機要費」，沒有特支費與公關費，且總統國務機要費預算載明在預算書第36頁，工作計畫名稱為「國務機要」，分支計劃及用途別科目為「國務機要」項下的「機要費」，這是獨立的工作計畫與預算科目。至於藍營所稱，可以「經費流用」一事，依《預算法》規定，是無法辦理流用的。

至於所謂今年的禮金是用去年預算的說法，一位黨政人士受訪表示，總統去年國務機要費早已用罄，就算沒有用完，若無申請預算保留，就需要繳庫，也不得於新年度繼續沿用。

民進黨立委王義川表示，第一，總統沒有公關費和特支費，只有國務機要費；第二，國務機要費和公關費或特支費就不同科目，「怎麼流用？」；第三，國務機要費有6成用在慰勞軍警、4成用在弱勢與社福團體與急難救助，他疑惑地說，國民黨「砍這種錢幹嘛？」認為王鴻薇發言相當草包，「難怪有人要罷免」。