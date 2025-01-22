超市買東西「隨手1動作」超自私　他po網痛罵：有多懶？

▲超市的家居用品區，竟赫然出現一盒牛排。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

澳洲一名網友逛超市時發現，在家居用品區的貨架上，竟赫然出現一盒牛排，顯然是被其他顧客隨手丟在這裡。他對於這種貪圖方便，卻可能造成混亂、困擾、甚至浪費食物的壞習慣大感不滿，忍不住發文批評，「你能有多懶？」

在連鎖超市奧樂齊（Aldi）的臉書粉絲社團裡，原po發文指出，家居用品區與肉品區，僅僅相隔4條走道，但這名顧客顯然不願意移動步伐，把自己反悔不買的牛排、物歸原位。

其他網友紛紛留言，「好自私。明明只要1分鐘就能把它放回原本的位置」、「像這樣浪費食物是最糟糕的」、「他們就是覺得別人會處理」，甚至有人痛批，此人簡直就是「自大懶惰的混蛋」。

也有網友認為，他們越來越常看見類似情況，「可悲的是，我總是目睹這種事情」、「我已經不知道多少次，看到容易壞掉的食物被隨便亂放。人們總是忘記，如果沒有放入冷藏或冷凍，它將多麼容易變質。」

▲網友在Reddit分享，香蕉出現在洗衣粉中間，烤雞被丟在沐浴乳旁邊。（圖／翻攝Reddit）



有人建議，即使趕時間，也應該把這些食品交給店員處理，「或者至少把它放在飲料的冰箱裡。」也有一名自稱超市員工的網友坦言，「如果它變成室溫或解凍了，我們就必須丟掉。」

除此之外，網路論壇Reddit也有許多人分享，他們在其他超市目睹了類似現象，例如冷凍食品被放在寵物用品區，洗衣粉被丟在零食區，沐浴乳旁邊有一盒烤雞等。

澳洲新聞指出，2020年網路上也曾經流行類似的「購物車理論」，也就是在無人旁觀的情況下，你是否會把購物車歸還到指定地點，藉此判斷「一個人是否有能力自我管理」。