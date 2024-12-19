奧客飆「X你娘」罵超商店員判無罪　法官：法院不是道德糾察隊

圖、文／鏡週刊

屏東洪姓男子不爽超商店員服務態度，當場用三字經「幹X娘」飆罵對方，被控妨害名譽。經法院審理，法官認為，雖然洪姓男子的言詞粗俗，但此類事件涉及個人修養層面，考量其為一時情緒發洩，難以認定洪姓男子的言論會對店員的名譽造成實質的損害。因此最終判洪男無罪。

判決書指出，洪男去年8月在超商消費時，因服務問題與店員發生爭執，情緒失控下口出惡言辱罵：「愛做不做，態度那麼差，幹X娘」，店員不堪受辱，憤而提告妨害名譽。

店員指出，當時他正在為其他顧客結帳，洪男站在結帳隊伍後方，並插隊點了一杯大杯冰拿鐵，不接受店員請他稍等，直接回嗆「等不了，怎麼樣」，即便同行的友人勸阻，洪男仍情緒失控，用三字經對店員辱罵。洪男則辯稱因店員態度不佳，才口出惡言。

屏東地院審理此案，法官認為雖然洪男口出惡言不好聽，但並未構成妨害名譽罪，強調妨害名譽非「髒話罪」，如果將此類言論入罪，恐使法院淪為道德糾察隊，過度干涉被告個人的言行品味修養，這已超出妨害名譽罪所欲保護的名譽權範圍。

法官指出，洪男所使用的國罵確實讓店員感到難堪，但此行為屬於短暫的言語攻擊，而非持續性的惡意謾罵。此外，該事件並未透過文字記錄，且當場見證者有限，因此難以認定對店員的社會名譽或人格造成重大損害，因此判決洪男無罪。可上訴。

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