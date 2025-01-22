「家豪、淑芬」松露千層麵免費吃！這15個姓氏也能爽吃專屬菜品

▲IKEA新莊店餐廳 （圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

農曆春節連假有9天，已經想好要去哪裡走走、吃什麼東西了嗎？近日IKEA宜家家居發布活動，從初一到初五，都有相對應的名字、姓氏，只要在「命名日當天」，於瑞典餐廳消費，就可以免費獲得專屬菜品。

IKEA宜家家居表示，瑞典有個特別的節日叫瑞典命名日（Dagensnamn），每天的日曆都會對應一個名字。因此他們也選擇了幾個常見的名字和姓氏，只要宜家卡卡友在命名日當天，於瑞典餐廳「不限金額」消費，就可以免費獲得指定專屬菜品，數量有限，送完為止。

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【1/29初一】松露白醬雞肉千層麵

►兌換時間｜12:00～20:00

►名字｜家豪、志豪、淑芬、淑貞、秀美、雅惠

►姓氏｜陳、王、許

【1/30初二】薄脆雞翅2個

►兌換時間｜11:00～20:00

►名字｜志明、志偉、淑惠、雅婷、美華、秀蘭

►姓氏｜林、吳、鄭

【1/31初三】鱈魚條

►兌換時間｜11:00～20:00

►名字｜建宏、承翰、美玲、秀英、怡君、淑美

►姓氏｜李、劉、謝

【2/1初四】薯條

►兌換時間｜11:00～20:00

►名字｜俊傑、冠宇、麗華、淑娟、淑華、秀鳳

►姓氏｜黃、蔡、周

【2/2初五】瑞典烤肉丸5顆

►兌換時間｜11:00～20:00

►名字｜俊宏、志強、美惠、秀琴、美玉、美珠

►姓氏｜張、楊、郭

▲IKEA雞肉丸受到許多人喜歡。（圖／記者曾筠淇攝）

參與活動的門市僅有4家，包含新莊店、新店店、內湖店、台北城市店小巨蛋。IKEA宜家家居指出，「於瑞典餐廳結帳前，請先拿取你的專屬菜品，出示個人姓名憑證，核對後即可兌換」，一張宜家卡對應一張姓名憑證（身分證、宜家會員卡APP、駕照、健保卡、學生證、工作證，以及電子形式的身分證件），及一張當日餐廳消費發票，每天可以免費兌換一到菜品。

IKEA宜家家居也舉例，若名字叫「陳志明」，「陳」出現在初一，「志明」出現在初二，兩天都能兌換。

說到對名字，高雄福華大飯店推出「冬日遊樂園Chill卡哇伊 遊港啟航」住房專案，在活動期間，福華飯店全館餐廳也推出優惠，只要名字讀音與「吉、伊、卡、哇」其中一字相符，出示證件並打卡，於Smile One精緻涮涮鍋消費可享手工蛋餃；珍珠坊港式飲茶可享手工布丁每人一份；HOVII Café贈質感馬卡龍、江南春贈每人一份西米露。

另外，H2O水京棧國際酒店則推出「伊吉卡哇出遊 (一起跟我出遊)」住房專案，2月3日至28日，只要名字中含有「伊、吉、卡、哇」其中一個字，入住豪華客房每晚僅需5500元起，並包含Ripple西餐廳的精緻早餐。旅客出示與冬季遊樂園的合照，凡消費可在京悅軒中餐廳免費享用精選甜品，於Ripple西餐廳享有9折優惠，或在Pool Bar酒吧獲贈特調Shot一杯。

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