9大速食店「過年營業時間」先掌握！漢堡王除夕只開到下午4點

▲全台速食店過年營業懶人包。（圖／記者蕭筠攝）
記者蕭筠／台北報導
準備要放9天春節連假了，《ETtoday新聞雲》搶先幫整理全台9大連鎖速食店「過年營業時間」，像是漢堡王全台街邊店除夕當天只營業到下午4時、達美樂全門市晚上7時提早打烊，僅有麥當勞於春節期間營業時間皆不變。
●肯德基
肯德基1月27日起至2月2日因應過年部分門市營業時間將有調整，全台門市實際營業時間可至官網查詢或致電門市。
●摩斯漢堡
摩斯漢堡因每間店鋪型態略不同，部分門市除夕當天（1月28日）營業至下午4時，少部分營業至6時，初一至初三營業時間也有微調，預計初四恢復正常營業，實際營業情況依各店鋪公告為主，可先致電門市詢問。
●麥當勞
麥當勞全台門市春節期間營業時間不變，僅有百貨公司內的門市將以百貨公司營業時間為主。
●達美樂
達美樂除夕當天（1月28日）全台門市營業至晚上7時，春節其餘時間正常營業。
▲漢堡王全台街邊店除夕當天只營業到下午4時。（圖／業者提供）
●漢堡王
漢堡王全台街邊店除夕當天（1月28日）統一營業至下午4時、商場店營業時間則依商場為主；另交大店、中央店、竹科台積P1店及南科台積18B店則從除夕休息至初五；提醒實際營業時間仍依各門市現場為準，可致電門市確認。
●必勝客
敦化餐廳店：除夕不營業、初一至初三營業時間為上午11時至晚上9時、初四恢復營業
台北信陽店：除夕至初三不營業、初四恢復營業
其餘門市：除夕營業時間為上午11時至下午3時、初一至初三為上午11時至晚上9時、初四恢復營業
●頂呱呱
街邊門市（34家）：除夕當天（1月28日）營業至晚上6時，初一起恢復正常營運
百貨門市（17家）：除夕當天（1月28日）正常營業，春節期間實際營業時間依百貨為主
●21風味館（21PLUS）
21風味館街邊店除夕當天（1月28日）提早至下午5時、6時關門，初一起部分門市恢復正常營業；至於商場百貨門市則依各百貨及商場店為主。詳細營業時間可至官網查詢。
●繼光香香雞
繼光香香雞全台門市除夕當天（1月28日）皆提早打烊，初一起恢復正常營業；商場百貨店則依個商場及百貨為主。
▲▼繼光香香雞全台門市過年營業時間表。（圖／業者提供）
讀者迴響