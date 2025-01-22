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風水解碼！如何化解衰氣兇星　催旺家中財位

作者：幸福空間

在玄空風水中，找「財位」就是找家裡的旺氣之星。九運，9是值日生，如同班上的好學生，多在旺星方位活動，便可催動旺氣，如同讓好學生帶動班級風氣。而距離值日還很久的星，稱之為「衰氣之星」，距離更遠的稱為「死氣之星」，衰、死之星，如果又是兇星，譬如2、3、5、7，該如何處理呢？而好的方位，又該如何催旺財氣呢？

「財位」有什麼禁忌？

▲九運丑山未向玄空盤。（圖片提供／台灣命學研究中心）

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「財位」就是天地間生旺之氣所在之處，人在財位上多活動，就能帶動家中的旺氣，讓財源滾滾來。但除此之外，還需要注意幾件事情，才可以把「財位」的功用發揮到最大。

1.避免設置阻擋氣的流動的東西

譬如窗簾，睡覺可以拉起來，但白天都盡量打開讓旺氣可正常流動。同樣道理，如果門口是生旺氣所在之處，也不要在門口放鞋子、亂丟東西，要把鞋子收好不要見客，不要讓異味去影響、阻擋到氣的運行。事實上，在我的勘宅經驗中，房子裡面如果亂丟東西，或者是東西很多，羅盤在房子裡面都會呈現不穩定的現象，也就代表房子裡面的納氣不穩，這種房子即使所有的納氣口都是財位，它仍然是發不起來，因為財氣無法流通。

2.要有足夠大的明堂

既然氣的流動很重要，我們還要「藏風聚氣」，要有足夠大的明堂，才能聚氣養氣。所以，緊鄰大馬路，叫做「割腳水」，因為「氣」無法穩定，一定要有人行道。按古書記載，明堂最少要有能夠容一個人側身躺下的空間。當然，人行道如果越深越長，它的納氣就越深。舉例來說，在同樣的座向有兩間店舖，都在財星位置納財氣，而它們前方則是大馬路。在此情況下，後退較多的店舖，因為前方留有較大的空間納氣、聚氣，它迎進來的旺氣會較另一間更為穩定、也更加強大。

新風系統能帶來「財氣」嗎？

現在很多新大樓都做「新風系統」或是熱交換系統，是一種送風和排風的設備，可以向室內輸送室外空氣，或是向室外排出室內空氣，很多人會擔心影響到「財位」，也有人說可以把財氣帶進來。

「氣」既然是能量、波，所以氣不是風，《葬經》第一句話就說「氣乘風則散」，所以「新風系統」有可能會把氣吹散，而不是把氣引導到正確的方向。

此外，「新風系統」多裝在窗不能開的房子，這種房子本就無法納氣，自然不會有影響到「財位」的問題。所以關鍵還是買房子時，要找多納氣口的房子，像是開門、開窗、前後陽台，房子通風，氣就會順，如果因特殊原因非安裝新風系統不可，具體影響必須到實地測量，看風多強、會把氣散到什麼程度才會知道。

需要擔心「空財位」嗎？

坊間有一種廣泛流傳的說法是「財位忌空」，所以要把進門45度角的位置封閉起來，才能夠聚集財氣，但真的是這樣嗎？如果這樣的說法是有道理的，我跟大家說，監獄恐怕是全世界風水最好的地方，因為進門45度角都一定封閉，不然囚犯就會逃走了。我查閱古書，到現在從來沒有在任何一本書看過進門45度角是財位的說法，可見完全是無稽之談。

這種說法之所以廣泛流傳，只是反映大眾的資訊傳播現象。只要你認真看過市面上所有的風水書籍，絕大多數老師說的都不是45度角財位。因為只要是真正的學術，都必須要有一定的理論基礎，也有複雜的計算邏輯，這些都不容易流傳與普及，而簡單易懂的錯誤資訊反而容易流傳。

事實上，入門45度角是財位，只是少數人創造的說法，這些人根本就不懂風水，他們只是比較懂得大眾心理，比較懂得行銷的手法，所以這些說法就以訛傳訛的傳開了。因為對大眾來說，理解起來簡單明瞭、操作起來容易上手，至於有沒有效？只有天知道。所以，那些講45度角財位的人，比較像娛樂產業的生意人而非風水老師。

又譬如。很多自稱懂風水的人說，房子一定要設置屏風，避免財庫外露。這些錯誤的說法簡單易懂，再加上懂得利用大眾傳播媒體，就形成一種錯誤的風水說法，流傳於市面上。

兇星該如何化解？

上文主要講如何為「財位」提供良好的環境。但一個班級，不會只有好學生，也有調皮的學生，遇到凶星（2、3、5、7）又該如何處理呢？

如果不慎催旺凶星的方位，在兇位生活起居，就會造成災禍。像是切菜切到手指、容易生病、出車禍、跟家人吵架、煮飯吃得不健康等等。

古代的火爐，真的是一個很大的火爐，而且會燒起很旺的火。所以古書上有很多的記載，在凶星2、5所在的位置放火爐，就會引起家人生病。因為火爐屬於火，火生土，會讓它凶上加凶，現代的瓦斯爐微波爐等等，雖然不是像古代的那樣，有那麼大的一個實體的火在那邊，但是因為煮飯的人會經常在這個地方活動，仍然是會催動這個地方的凶氣，因此，廚房應該放在「財位」，煮出來的東西，全家才會吃得健康。

七是盜賊之星，我在古書上看過很多這樣的案例，像某宅在7的方位開門，7屬金，外面有鐘樓每天在敲，鐘樓的鐘聲屬於金，會去催旺7的兇性，加上又把爐灶安排在5的方位煮飯，結果，全家人後來都陸續染病死去。

想要化解的話，我要強調一個大原則，古人講這些「凶」的問題，百分之九十的案例都是用「旺位催動」的方式。簡單講，我們把好學生的成績提升上來，壞學生自然會受到正面的影響。所以，只要在好的地方多利用、多活動，自然會逢凶化吉。

化解「凶星」，古書中也有另外的記載， 2、5屬土，可用金去洩；7屬金，則用水去洩。

要用金洩的2、5的兇性，可以放七顆銅鈴，其實但凡金屬的物品、金屬的聲音、金屬的數字都可以運用，像金屬物品，家中總是有鍋碗瓢盆，每天敲一敲，也是可以。要用水就更簡單，放一桶水其實就解決了，古書上也有記載，像是養1條魚或是6條魚，因為1、6在河圖裡面屬水。或是在風水盤裡面水星的位置去做動，假設房子在7的位置開窗或開門，納不好的氣，只要在1的地方催動，因為1是水，就可以化解7的問題（7是金）。這些邏輯跟所謂「洛書配八卦」有關。

不過我要強調。要化解兇星最好的方式還是前面所說的旺位催動，非到不得已的狀況，我並不建議用金或是水的物品去化解。畢竟這些外在的金木水火土的物品，真的能夠影響氣嗎？效果如何？其實古書中從來沒有記載過。

這裡也特別說明一下，有很多的自稱懂風水的人，教你用紅地毯、銅錢、金蟾蜍、白水晶、黑曜石、發財樹、石敢當、貔貅等等的化煞物品，這些全部都是他們自己創造出來說法，古書中從來沒有這樣的記載過。

天井是不好的嗎？小套房怎麼辦？

有些人擔心天井會影響到風水，其實按古書記載，它只是另一個納氣口而已，不一定不好。現代人不喜歡天井，通常因為它比較狹小、悶熱、潮濕，也怕鄰居廚房的抽油煙機把氣排往天井，影響到環境。但如果天井本身是乾淨、乾燥，它其實並不是問題，像台北101正中間就有口字型的天井設計。在風水上，天井只會影響到周圍的房子納氣不同，像是天井北邊的房子納南方的氣，天井南邊的房子納北方的氣，兩者衰旺會不同，如此而已。

至於現代越來越常見的小套房，風水會比較不好嗎？我認為也是過慮了。甚至對我來說，小套房的風水反而好處理，因為單純。一般而言，小套房只有一個納氣口大門，即使加上陽台，納氣口頂多兩個。因此，我們只要找到對的座向，就不會有太多問題。試想，如果是更大的房子，開門開窗的位置很多，反而所也得納氣口都會互相影響，其中必然有吉有兇，處理起來會更為複雜。

▲小套房只有一個納氣口大門，即使加上陽台，納氣口頂多兩個。因此，只要找到對的座向，就不會有太多問題。（圖片提供／幸福空間）

財位旺，躺平等錢掉下來？

總體來說，我們只要幫房子找到了「財位」，用正確的方式納氣和催動，它就會旺。但旺了後，我是不是就可以每天在家中躺平睡覺，等錢自己掉下來？這當然是不可能的。

以開餐廳為例，我完全不會煮菜，但挑了個風水非常好的店鋪，會賺錢嗎？附近另一家餐廳雖然風水略遜，但老闆煮出來的菜很好吃，誰賺的錢會比較多？答案不言可喻，當然是擁有好的技術能力、又能堅持經營的人，能夠賺錢。古書中確實也有記載，一些騙錢的人，利用好的風水騙了不少錢，捲款走人，但是，他的後果必然是把這些錢敗光。

歸根究柢，風水中的「財位」是利用大自然天地之氣裡面的旺氣，可以讓你的頭腦清晰、思緒正向，不管做事還是賺錢都事半功倍。但事情還是要自己做、功夫還是要每天去練，不然「三天打魚兩天曬網」，再好的風水也會被你白白浪費掉。然而，只要你對自己的人生有個方向，並且有在持續努力，「財位」就是一個很好的人生加速器，讓你更快、更容易達成心中的理想。

 

 

※《幸福空間》提醒，民俗風水僅供參考，勿過度迷信。

台灣命學研究中心】授權轉載【財位有何禁忌？「凶星」如何化解？新風系統、天井、小套房會破壞風水？

 

 吳尚易（臺灣命學研究中心第二代傳人）

幸福空間專欄

資訊工程碩士（計算機科學），台灣命學研究中心第二代傳人，大漢易經書院上海分院院長，曾於大學擔任易經課程講師，於世界各地宣揚正統命理，拒絕故弄玄虛，獲得許多贊同傳統學術的人的肯定。目前是百萬級網紅命理師，在全球各洲均有客戶及學生。

台灣命學研究中心粉絲專頁：https://www.facebook.com/1645596795752293/

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