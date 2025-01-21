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性侵虐殺女醫師！印度惡狼被判終身監禁　「逃死」原因曝光

▲▼ 印度民眾群聚守夜，抗議加爾各答實習女醫師遭性侵身亡事件。（圖／路透）

▲實習女醫師遭性侵殺害，引發大規模示威。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印度加爾各答（Kolkata）去年8月發生「實習女醫師性侵致死案」，引爆全國大規模抗議。時隔數月，凶手於20日被判處終身監禁，不過卻逃過了死刑，再次引發輿論怒火，而法官也為其量刑決定，給出了解釋。

BBC報導，31歲實習女醫師遭殘忍殺害、褻瀆遺體，陳屍一間公立醫院。根據調查結果，死者值完晚班之後，在醫院研習大廳睡著，稍後被同事發現半裸、身體嚴重創傷，已經沒有生命跡象。驗屍報告顯示她被勒斃，生前曾有抵抗跡象。

案發隔天，醫院志工羅伊（Sanjay Roy）落網。根據調查結果，他在喝醉的狀態下前往醫院，發現女醫師獨自睡著之後，做出駭人犯行。

▲▼ 印度一名女實習醫師9日在加爾各答一所醫院疑遭性侵後殺害，事件讓全印度民眾憤慨不已，一群醫師17日舉著標語抗議。（圖／路透）

此案震驚印度與國際社會，並且引起大規模示威，人們對於該國醫護、尤其女性醫護的安全表達擔憂。在加爾各答，醫師們更是舉行長達數周的抗議，他們指控當局拖延與破壞調查，也是這起案件的共犯，要求針對惡狼與官員採取行動。

時隔數月，羅伊因為性侵與謀殺實習女醫師，於20日被判處終身監禁。儘管印度中央調查局（CBI）要求極刑，但法官表示，他考慮所有證據之後，並不認為本案屬於「極其罕見的犯罪」，因此駁回了死刑。

在法庭上，羅伊堅稱無罪，自己只是被「錯誤地牽連」，而且「還有其他人涉案」，但沒有提出具體人名。此外，他還預計向上級法院提出上訴。不過，法官迅速反駁被告的說法，並且指出，法庭已經認定所有指控都成立。

▲▼ 印度民眾群聚守夜，抗議加爾各答實習女醫師遭性侵身亡事件。（圖／路透）

宣判量刑之後，數十名醫師聚集在法院外抗議，對於調查及判刑結果表達憤怒。西孟加拉邦首席部長班納吉（Mamata Banerjee）說，「我們想要正義。這種罪犯應該被吊死。」

受害者家屬也表示，他們希望羅伊被判處絞刑，對於量刑結果感到「震驚」。死者父親向《法新社》表示，「我們將持續我們的戰鬥，不會讓調查停止。不論如何，我們都將為正義而戰。」

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