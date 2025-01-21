地震發生30分鐘後「竹北國道紫爆」！他愣：工程師都出門了嗎

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）



記者施怡妏／綜合報導

嘉義中埔、台南今（21）日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，且餘震不斷、震後出現災情，位於台南科學園區的台積電、聯電、群創等大廠也被迫停機，廠商連夜搶修復原。就有網友指出，地震發生30分鐘之後，竹北國道超熱鬧，意外出現「紫爆」情形，貼文曝光掀起討論，「工程師好可憐」。

有網友在PTT發文，「竹北怎麼了？」凌晨發生地震，看了高速公路的即時路況，發現凌晨0時47分國道一號靠近竹北的交流道居然塞車了，好奇是不是工程師趕回去修機台了，「居然紫爆欸，該不會驚天一震，設備工程師通通出籠？在附近的鄉民有瓜嗎？」

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貼文曝光，網友紛紛表示，「真的半夜回去也太慘了」、「工程師慘啊」、「只能說保重，年前撐一下」、「笑死，10分鐘內要回GG嗎」、「on call工程師，可能才剛到家，就要馬上回去了」、「南科台積工程師表示： 我的年假泡湯了」、「全台灣最怕遇到地震的一群人」、「這就是高薪的秘訣」、「剛上床就被叫醒回公司吧」、「就算是督到一半都會被叫回去吧」。

不過也有網友指出，「道路施工吧」、「這感覺是車禍吧？」「這個比較像車禍吧」、「修路啦」、「感覺是國道事故」、「那個交流道本來就這樣了」、「那路段真的很爛，早該鋪了」。

▲只要發生地震就得趕回公司。（圖／翻攝自PTT）

事實上，台積電人力資源副總何麗梅受訪時曾說過，「如果發生地震，我想所有工程師都知道，他們必須盡快回到公司，當時幾點都不重要，就算是半夜，他們也得回來」。讓許多網友傻眼直呼「請同仁勿驚慌，繼續安心工作」、「不然你以為年薪300萬輕鬆賺嗎」、「地震晚點名」。

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