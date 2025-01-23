彰化惡火父子雙亡！里長曝「一家才剛搬來」：媽媽請育嬰假中

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化市全福街今(23日)清晨傳出住宅火警，導致一家五口受困，釀成2死3傷慘劇，28歲的父親鐘男、與3歲的兒子送醫搶救後雙雙宣告不治，而母親徐女(34歲)與7個月大的女兒則一度失去呼吸心跳，送醫後雖恢復生命徵象，但目前仍在搶救中。據當地里長指出，徐女一家才剛搬來不久，目前正請育嬰假在家中育兒，未料竟會在農曆年前發生火警。

▲彰化民宅今晨傳出惡火，導致父子雙亡。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警消今凌晨獲報後立即趕抵現場搶救，抵達時火勢從一樓竄出，現場濃煙密布，初步確認屋內有5人受困。警消率先於4樓尋獲32歲的徐姓男子，徐僅有輕微嗆傷、意識清楚，不需送醫。但徐男向警消表示，他胞姊一家4口受困在2樓處，請求警消救援。

警消搶入火場展開搜索後，於2樓尋獲遭濃煙嗆昏的徐女4人，分別為34歲的母親徐女、28歲的父親鐘男、3歲的兒子鐘小弟、以及7個月大的小女嬰，但當時4人均已無呼吸心跳，經送醫後，鐘男搶救30分鐘宣告不治，徐女雖恢復生命徵象，但血壓仍然不穩，目前仍在外科加護病房；而鐘小弟與女嬰送往彰基搶救，經搶救41分鐘後鐘小弟仍未恢復心跳，宣告無效，女嬰搶救24分鐘後有自主心跳，目前轉送兒童加護病房，仍在搶救中。

當地里長指出，徐女一家才剛搬來不久，據他所知，徐女是在宅急便上班，但因日前家中誕下女嬰，還未滿周歲，因此徐女請了育嬰假在家育兒，未料竟會發生奪命火警。初步了解，起火點疑似位於一樓，現場堆積許多易燃物，導致火勢迅速延燒；而徐女一家住在2樓處，由於房間對內窗燒毀，導致大量濃煙灌入，成了奪命主因。

▼彰化民宅火警，父子雙亡。（圖／翻攝里長臉書）