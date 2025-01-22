遭韓國瑜打入冷宮！立院前處長周傑退休秒復出　出任彰化副縣長

▲立法院參事周傑退休後將回鍋彰化擔任副縣長。（資料圖／縣府提供）
記者唐詠絮／彰化報導
彰化縣副縣長林田富去年底返回亞洲大學任教，今(22日)彰化縣政府發布最新人士異動，由前卓伯源縣長任內建設處長周傑回鍋擔任副縣長，去年3月12日，周傑從立法院總務處長被調任參事，並代理總務處長，當時外界議論紛紛，認為遭立法院長韓國瑜拔官，被打入冷宮處理。
2022年5月5日時任立法院長游錫堃與總務處長周傑一行人率團拜會彰化縣政府，對未來立院遷址進行意見交流，去(2024年)3月立法院長韓國瑜點名中興會館電梯修不好及有浮報之餘，12日下公文，將主管院內庶務周傑調任參事室參事並代理總務處長，形同被冷凍待處理，事件爆發後引發不小的議論。
▲立法院參事周傑曾陪同前立法院長游錫堃到彰化縣政府。（資料圖／縣府提供）
如今周傑將於今年2月2日從立法院參事退休，回鍋彰化縣政府擔任副縣長，縣府表示，新任副縣長周傑，現年63歲，中興大學都市計畫碩士畢業，曾擔任內政部營建署市鄉規劃局副工程司等職。
周傑曾於2007年間，前縣長卓伯源任內延攬入閣，前後擔任觀旅局長、城觀處處長、建設處處長、營建署城鄉發展分署副分署長、2011年離開縣府後，歷任內政部營建署城鄉發展分署副分署長、立法院秘書、副處長、總務處長、參事等職務，資歷完整。
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