遭韓國瑜打入冷宮！立院前處長周傑退休秒復出　出任彰化副縣長

臉書「和美幫幫」今(22日)下午有網友匿名PO出影片，一名身穿白T爸爸，將年幼的兒子放在後座安全座椅上，疑似車窗卡死，無法完全關上，把氣出在兒子身上，用手朝車內座椅連揮了12拳，邊打邊罵「那麼皮阿」、「不是叫你不可以」，幼兒嚇得尖叫爆哭，網友怒轟「車窗壞了為何要罵小孩出氣」，警方已調閱監視器掌握男子身分，將通知他到案說明。