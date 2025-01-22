　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商周五快閃咖啡52折起　春節連續9天「爆品1折搶」

▲▼7-11超商春節優惠。（圖／業者提供）

▲超商紛紛推出春節優惠，7-11祭出美式38杯、拿鐵25杯「888元組合」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接春節年假，全家搶先於1月24日周五開跑優惠，當天在APP隨買跨店取推出一日快閃，Let's Café咖啡、私品茶一次買足最低52折，霜淇淋也有3支99元優惠。全家行動購過年不打烊，連假9天還加碼推出天天爆品1折搶。而7-11春節也有CITY系列「888元組合」優惠，大杯美式38杯、拿鐵25杯888元，最低也是下殺52折。

▲▼全家春節優惠。（圖／業者提供）

▲全家咖啡在1月24日於APP隨買跨店取「快閃最低52折」。（圖／業者提供）

★全家春節搶先優惠

●咖啡、霜淇淋最低52折

全家搶先開跑蛇年春節優惠，1月24日在APP隨買跨店取推出杯裝商品一日閃購，Let's Café、私品茶、Fami!ce全家霜淇淋眾多明星商品，最低52折起，讓最後一天上班日開心倒數。

包括350杯特濃經典美式、295杯特濃經典拿鐵、私品茶65元飲品（口味任選），一次購足都只要9999元，每位會員限購一組，可兌換至2027年12月25日，長效期+多杯數，慢慢喝或揪親友平分都適合，天天靠咖啡「續命」的人可趁機囤起來。

喜愛Fami!ce霜淇淋的人也可享APP隨買跨店取「3支99元」的優惠，原價每支49元，每位會員限購2組，兌換期限至今年6月10日，數量有限，售完為止。

▼全家霜淇淋「3支99元」。（圖／業者提供）

▲▼全家春節優惠。（圖／業者提供）

●線上年貨大街不打烊、天天1折開搶

年菜還沒買齊，全家APP生鮮平台「食食購」特別推出星耀年菜系列專區，即日起至1月28日除夕，推出滿1288元即享88折專屬優惠，精選多款名店年菜，素食菜色也能輕鬆購足。

其中自有品牌「Fami煮煮」可買到多款異國風味及家常料理；新鮮食材已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以易懂的圖文食譜卡，平均10分鐘、3步驟可快速上桌零失誤。年節期間仍維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務，當晚8點前下訂，最快後天就能至全家取貨。 

▲▼全家春節優惠。（圖／業者提供）

▲全家APP生鮮平台「食食購」特別推出年菜系列專區。（圖／業者提供）

另外，「全家行動購」線上年貨大街開張，在家一指就能逛，從溫暖鍋物、箱購飲料、零食點心，不用擔心物流休年假，使用行動購「店舖取貨」在過年期間一樣也能方便領。

因應年假開跑，「全家行動購」更推出天天爆品1折搶購活動，1月25日起至2月2日每晚8點，天天推出一件居家精品好物開搶，包含萬用不沾烤盤、多功能切菜組等實用夯品，每會員限購1件。

★7-ELEVEN春節優惠

7-11推出超過10款吉祥話「新春限定包裝鮮食」，瞄準個人化年菜商機，1月22日起鮮食品牌「星級饗宴」全新企劃「開運金盛饌」，攜手星級主廚、米其林必比登名店，開發小奢華鮮食餐點，購買指定商品還送限量2025時來運轉「南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮、艋舺青山宮」3大宮廟開運錢母1個，隨機贈送，數量有限，送完為止。

▲▼7-11超商春節優惠。（圖／業者提供）

▲7-11買鮮食指定商品，送開運錢母。（圖／業者提供）

今年7-ELEVEN鮮食自有品牌「星級饗宴」特別以日本人迎新年吃的「御節料理」為靈感，開發豪華美味的「加賀屋-黃金開運御膳」，由加賀屋總料理長跨海與7-ELEVEN共同量身設計，有著代表祈願長壽、活力的炸蝦，以及有「吉」寓意的照燒雞，搭配海鮮高湯炊飯、溏心蛋和多種佃煮時蔬，精美日式便當設計讓人食慾感滿滿。

▲▼7-11超商春節優惠。（圖／業者提供）

▲7-11推出個人年菜。（圖／業者提供）

過年必吃的佛跳牆，7-ELEVEN也特別與晶華酒店主廚共同開發，團隊將用料豐富的招牌湯品變身「極品鮑魚佛跳牆燴飯」，嚴選肉質鮮美細緻的鮑魚和干貝熬煮。同步推薦由富錦樹主廚團隊指導監製「剝皮辣蝦滑蛋燴飯」，還有與米其林必比登推薦名店可口牛肉麵合作推出的「可口紅燒牛肉麵」，就算只有一人也能享受經典主廚功夫菜。

此外也推出黑糖發糕、紅龜粿、開運桂圓糕、桂圓核桃麵包等古早味點心，適合祭祀供品，也能在走春踏青時當作小點。

▲▼7-11超商春節優惠。（圖／業者提供）

▲7-11春節推出「888元組合」咖啡優惠。（圖／業者提供）

●春節咖啡優惠
 
為鼓勵消費者過年期間轉贈CITY飲品拜年，7-11在APP「OPENPOINT行動隨時取」1月24日至2月2日期間，推出「CITY系列蛇年時來運轉888元案型」，購買轉贈親友分享並優先於3月31日前全數兌換完畢，可抽「Gogoro Delight (市價約89,800元)」，獎項共1名。

同時每日更祭出CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY PRIMA大杯精品馥芮白「買4送4」，詳情可至OPENPOINT行動隨時取或CITY CAFE官網查詢。

「OPENPOINT行動隨時取」1月24日至2月2日優惠組合：

CITY CAFE大杯美式38杯888元，限量15萬組。
CITY CAFE 大杯拿鐵25杯888元，限量15萬組。
CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選25杯888元，限量10萬組。
CITY TEA 英式紅茶/四季春青茶任選50杯888元，限量10萬組。
CITY PRIMA 大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選15杯888元，限量10萬組。
每日限量案型：CITY CAFE大杯厚乳拿鐵買4送4，每日限量1萬組。
每日限量案型：CITY PRIMA大杯精品馥芮白買4送4，每日限量1萬組。

你可能想看

超商咖啡連假9天「買1送1」！春節組合優惠56折起、5元吃霜淇淋

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！超商加碼春節3天咖啡買1送1

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
最大金主撤資！川普二度下令退出WHO　世衛「預算少20%」後
韓國瑜訪美笑稱「預算不夠還送禮」　駐美代表秒變臉
台積電金龍年收1135元、年漲幅近8成！　抱一張大賺50萬
女士官長離奇慘死！　兄姊重回清泉崗基地悲痛招魂
母女車禍雙亡！溫馨合照曝光　缺錢難下葬
台股金龍年豐收！年漲5429點　每位股民賺137萬元
快訊／大逆轉！　雙桶屍兇手死刑撤銷
經典賽資格賽名單2月3日公布！　曾豪駒笑：大家很會猜
林秉樞病危裝葉克膜！醫曝「2大可能原因」：他是高風險群

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

超商周五快閃咖啡52折起　春節連續9天「爆品1折搶」

foodpanda「新春活動」一次看！連6天送發財金　還有限時優惠碼

比發紅包還誘人！中華電信新春狂拿優惠攻略　大手筆抽北歐極光之旅與百項豪禮

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

2大韓式炸雞店推「過年限定套餐」！最低88折起開吃

麥當勞過年限定「金迎招財系列」明天開賣！還有2款分享盒

「奶粉罐藏30萬私房錢」被挖出！苦主爸哭了　網趁折扣130元狂搬

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！超商加碼春節3天咖啡買1送1

Uber Eats點得到名店年菜、圍爐食材！加碼送限量春聯+指定優惠

年前送暖！Coupang酷澎捐贈數千件嬰幼兒物資　溫暖桃園弱勢兒童

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

【泰格與雪兒】J人跟P人出國

規模6.4強震搖晃35秒　阿里山突冒「一束光」陷入黑暗

【嘉義6.4強震】室友驚醒一把抱住嚇壞的她！懷中安慰man爆

規模6.4強震全台狂搖！ #阿里山 「突冒一束閃光」陷入黑暗

張員瑛會想結婚嗎？　她羞回：看緣分

超商周五快閃咖啡52折起　春節連續9天「爆品1折搶」

foodpanda「新春活動」一次看！連6天送發財金　還有限時優惠碼

比發紅包還誘人！中華電信新春狂拿優惠攻略　大手筆抽北歐極光之旅與百項豪禮

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

2大韓式炸雞店推「過年限定套餐」！最低88折起開吃

麥當勞過年限定「金迎招財系列」明天開賣！還有2款分享盒

「奶粉罐藏30萬私房錢」被挖出！苦主爸哭了　網趁折扣130元狂搬

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！超商加碼春節3天咖啡買1送1

Uber Eats點得到名店年菜、圍爐食材！加碼送限量春聯+指定優惠

年前送暖！Coupang酷澎捐贈數千件嬰幼兒物資　溫暖桃園弱勢兒童

潘孟安稱總統府員工春節禮金遭砍　藍委：有其他費用可留用

女神巫苡萱被譏「跳不動」　特訓成果出爐背後藏洋蔥

曾豪駒：12強奪冠效應應延續 盼台灣運動風氣持續發展

小心荷包！ 警宣示法律無假期並加強春節交通疏導勤務

在地也喊扯！　岡山地上權每坪31萬成交創價

可以免費加！摩斯紅茶「其實還能更好喝」　內行都知道：回不去了

攔阻詐騙成效卓越　台東警銀合力阻詐金額高達4200餘萬元

逾9成柴油車符合五期碳排標準　大豐環保獲ISO 14067碳足跡認證

黃昏之戀誤踩烏克蘭軍官愛情陷阱　76歲嬤慘淪詐團車手被捕

台塑四寶封關日收紅　龍年全年下跌50％

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

消費熱門新聞

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

Coupang酷澎捐贈物資　溫暖桃園弱勢兒童

超商開賣現打草莓牛奶、40款甜品　霜淇淋買2送2

超商咖啡春節買1送1！連假優惠一次看

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！

中華電信蛇年大手筆抽極光之旅

麥當勞過年限定金迎招財系列明天開賣

知名大賣場史上最優惠！美國醫生指定推薦的超夯營養品

漢堡王薯條回來了！還推國王日優惠

2大韓式炸雞店推過年限定套餐

全家咖啡快閃52折起！小七38杯888元

「奶粉罐藏30萬私房錢」被挖出！苦主爸哭了

AI時代已來！你的網路撐得住嗎？

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

更多熱門

相關新聞

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！

全家1招省錢「6元喝仙女紅茶」！

到超商買熱飲或霜淇淋，1招馬上省錢！全家推出最新取貨優惠，1月22日起至1月26日，只要到全家取貨報會員，就能獲得「19元霜淇淋」或「11元熱仙女紅茶」優惠券，若再用自帶杯省5元，等於只要6元能喝！同步還有會員優惠，特大美式第二杯只要10元，還有超殺的抽取式衛生紙一口氣省超過400元，民生品趁機囤起來。萊爾富也推出限時優惠，多款商品超殺價，春節也有限時3天咖啡買1送1。

打錯1個字　他從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨

打錯1個字　他從新竹「開車3小時」衝宜蘭取貨

超商咖啡春節買1送1！連假優惠一次看

超商咖啡春節買1送1！連假優惠一次看

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

全家「吉伊卡哇咖啡杯」要來了！

超商糖果秤斤賣！買咖啡再送春聯

超商糖果秤斤賣！買咖啡再送春聯

關鍵字：

超商優惠7-11全家咖啡優惠春節優惠

讀者迴響

熱門新聞

即／林秉樞病危！父忍痛簽下放棄急救

清純女星當小三「1個月戰52次」！情夫、元配玩3人行

林秉樞病危！父曝「難救活」控北所：未及時送醫

女大生欠賭債「肉償」　男友心碎：已睡6次

林秉樞暴打高嘉瑜入獄！傳病危「葉克膜搶救」　監所回應了

總統府發出內部致歉信　給員工、軍警、弱勢的禮金禮盒取消

大火吞新莊豪宅工地　居民聞惡臭

快訊／嘉南一夜4震！05:30台南4.6地震、震度4級

江坤俊突宣布「最後門診」證實離開

檳榔西施將絕跡！　半數檳榔攤倒閉「230萬人失業」

即／花監北檢銜接通報作業待確！鈕承澤回家過年無望

台馬海纜全斷　數發部緊急記者會「啟動備援、2月底前修復」

25歲AV女優末廣純驚爆不倫！　偷情開房「已婚職棒投手」

中正紀念堂轉型要喊卡了　在野黨要求：儀隊回堂內

北市女確診漢他病毒！今年國內首起

更多

最夯影音

更多

女兒半夜醒來「沒看見爸爸」　以為他變成床邊玩偶崩潰大哭

【尾牙突被拱上台唱歌】同事們應援燈海+打賞秒 變個人演唱會

【剛出生就很會表情管理】寶寶一聽要見媽媽秒開啟「營業模式」

嘉義6.4地震來襲室友秒驚醒　見她嚇哭護頭緊抱安慰Man爆

【6.4強震】高雄承億酒店　「空中海嘯」畫面曝

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面