超商周五快閃咖啡52折起　春節連續9天「爆品1折搶」

▲超商紛紛推出春節優惠，7-11祭出美式38杯、拿鐵25杯「888元組合」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接春節年假，全家搶先於1月24日周五開跑優惠，當天在APP隨買跨店取推出一日快閃，Let's Café咖啡、私品茶一次買足最低52折，霜淇淋也有3支99元優惠。全家行動購過年不打烊，連假9天還加碼推出天天爆品1折搶。而7-11春節也有CITY系列「888元組合」優惠，大杯美式38杯、拿鐵25杯888元，最低也是下殺52折。

▲全家咖啡在1月24日於APP隨買跨店取「快閃最低52折」。（圖／業者提供）



★全家春節搶先優惠

●咖啡、霜淇淋最低52折

全家搶先開跑蛇年春節優惠，1月24日在APP隨買跨店取推出杯裝商品一日閃購，Let's Café、私品茶、Fami!ce全家霜淇淋眾多明星商品，最低52折起，讓最後一天上班日開心倒數。

包括350杯特濃經典美式、295杯特濃經典拿鐵、私品茶65元飲品（口味任選），一次購足都只要9999元，每位會員限購一組，可兌換至2027年12月25日，長效期+多杯數，慢慢喝或揪親友平分都適合，天天靠咖啡「續命」的人可趁機囤起來。

喜愛Fami!ce霜淇淋的人也可享APP隨買跨店取「3支99元」的優惠，原價每支49元，每位會員限購2組，兌換期限至今年6月10日，數量有限，售完為止。

▼全家霜淇淋「3支99元」。（圖／業者提供）

●線上年貨大街不打烊、天天1折開搶

年菜還沒買齊，全家APP生鮮平台「食食購」特別推出星耀年菜系列專區，即日起至1月28日除夕，推出滿1288元即享88折專屬優惠，精選多款名店年菜，素食菜色也能輕鬆購足。

其中自有品牌「Fami煮煮」可買到多款異國風味及家常料理；新鮮食材已預先切洗處理，精算食材份量及調味比例，輔以易懂的圖文食譜卡，平均10分鐘、3步驟可快速上桌零失誤。年節期間仍維持「今訂後取」及「指定取貨日」的免運服務，當晚8點前下訂，最快後天就能至全家取貨。

▲全家APP生鮮平台「食食購」特別推出年菜系列專區。（圖／業者提供）



另外，「全家行動購」線上年貨大街開張，在家一指就能逛，從溫暖鍋物、箱購飲料、零食點心，不用擔心物流休年假，使用行動購「店舖取貨」在過年期間一樣也能方便領。

因應年假開跑，「全家行動購」更推出天天爆品1折搶購活動，1月25日起至2月2日每晚8點，天天推出一件居家精品好物開搶，包含萬用不沾烤盤、多功能切菜組等實用夯品，每會員限購1件。

★7-ELEVEN春節優惠

7-11推出超過10款吉祥話「新春限定包裝鮮食」，瞄準個人化年菜商機，1月22日起鮮食品牌「星級饗宴」全新企劃「開運金盛饌」，攜手星級主廚、米其林必比登名店，開發小奢華鮮食餐點，購買指定商品還送限量2025時來運轉「南鯤鯓代天府、大甲鎮瀾宮、艋舺青山宮」3大宮廟開運錢母1個，隨機贈送，數量有限，送完為止。

▲7-11買鮮食指定商品，送開運錢母。（圖／業者提供）

今年7-ELEVEN鮮食自有品牌「星級饗宴」特別以日本人迎新年吃的「御節料理」為靈感，開發豪華美味的「加賀屋-黃金開運御膳」，由加賀屋總料理長跨海與7-ELEVEN共同量身設計，有著代表祈願長壽、活力的炸蝦，以及有「吉」寓意的照燒雞，搭配海鮮高湯炊飯、溏心蛋和多種佃煮時蔬，精美日式便當設計讓人食慾感滿滿。

▲7-11推出個人年菜。（圖／業者提供）

過年必吃的佛跳牆，7-ELEVEN也特別與晶華酒店主廚共同開發，團隊將用料豐富的招牌湯品變身「極品鮑魚佛跳牆燴飯」，嚴選肉質鮮美細緻的鮑魚和干貝熬煮。同步推薦由富錦樹主廚團隊指導監製「剝皮辣蝦滑蛋燴飯」，還有與米其林必比登推薦名店可口牛肉麵合作推出的「可口紅燒牛肉麵」，就算只有一人也能享受經典主廚功夫菜。

此外也推出黑糖發糕、紅龜粿、開運桂圓糕、桂圓核桃麵包等古早味點心，適合祭祀供品，也能在走春踏青時當作小點。

▲7-11春節推出「888元組合」咖啡優惠。（圖／業者提供）



●春節咖啡優惠



為鼓勵消費者過年期間轉贈CITY飲品拜年，7-11在APP「OPENPOINT行動隨時取」1月24日至2月2日期間，推出「CITY系列蛇年時來運轉888元案型」，購買轉贈親友分享並優先於3月31日前全數兌換完畢，可抽「Gogoro Delight (市價約89,800元)」，獎項共1名。

同時每日更祭出CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY PRIMA大杯精品馥芮白「買4送4」，詳情可至OPENPOINT行動隨時取或CITY CAFE官網查詢。

「OPENPOINT行動隨時取」1月24日至2月2日優惠組合：

CITY CAFE大杯美式38杯888元，限量15萬組。

CITY CAFE 大杯拿鐵25杯888元，限量15萬組。

CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選25杯888元，限量10萬組。

CITY TEA 英式紅茶/四季春青茶任選50杯888元，限量10萬組。

CITY PRIMA 大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選15杯888元，限量10萬組。

每日限量案型：CITY CAFE大杯厚乳拿鐵買4送4，每日限量1萬組。

每日限量案型：CITY PRIMA大杯精品馥芮白買4送4，每日限量1萬組。