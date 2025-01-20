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超商咖啡連假9天「買1送1」！春節組合優惠56折起、5元吃霜淇淋

▲▼全家新春優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出新春限定優惠，連假期間門市指定咖啡「買1送1」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

春節連假倒數！超商也紛紛針對高峰門市增加備貨量，並推出「春節限定優惠」。全家於連假期間在門市推出咖啡「買1送1」，APP隨買跨店取也有多種組合56折起。7-11也有禮盒、咖啡、零食等13大類商品，滿額288元立折28元、滿千元立折100元，還有多項超值組合優惠，如「大杯拿鐵3杯100元」等。

▲▼全家新春優惠。（圖／業者提供）

▲全家新春優惠。（圖／業者提供）

★全家

全家因應返鄉出遊潮，在台鐵、高鐵、國道商場服務區、快速道路休息站門市，增加雙倍人力支援，部分櫃位將延長營業時間。同時針對「便利餐食」及「伴手禮品」提高備貨量，像是無需微波的金飯糰、三明治、手卷、麵包等輕食，方便帶著走，隨時吃；熟食區「馬尚煮」、SOHOT炎選烤炸物與現烤點心，提供暖呼呼的熱食選擇。

全家門市春節優惠

●咖啡、熱飲優惠：春節連續9天假期，加上年前冷氣團報到，全家搖搖茶吧「燒燒仙草」1月22日至2月4日新春優惠價39元。

1月25日至2月2日，全家門市Let’s Café「大杯單品美式/拿鐵」、「特濃美式/拿鐵」都享「買1送1」。

搖搖茶吧焙茶拿鐵、柳橙香柚綠茶，則享「第二杯10元」；Fami!ce霜淇淋「第2件5元」，包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋，不限口味。

鮮食優惠：全家因應春節許多餐廳未營業，1月24日至2月2日推出多項鮮食優惠，期間購買uno pasta義大利麵、金咖哩、健康志向餐盒、便當、燴飯、歐姆蛋飯、拉麵等指定冷藏鮮食主食商品，任兩件即可參加「好食成雙抽抽樂」活動，有機會享受兩件88折、79折、69折，甚至第二件0元。

●熟食區優惠：在1月22日至2月18日連續4周，推出茶葉蛋、鼎王麻辣蛋、熱狗（口味任選）享第二件6折，搭配熱狗麵包升級哈逗堡，組合價45元。蒸包全品項「任選兩件8折」、SOHOT炎選現烤點心、炸烤物通通「任選兩件8折」。其中SOHOT炎選「桶裝炸雞」任選8支320元，還加碼送可口可樂或雪碧600ml一瓶。

▲▼全家新春優惠。（圖／業者提供）

▲全家「開運小物」錢母免費送。（圖／業者提供）

●開運小物：開運小物免費送，1月28日除夕至2月1日初四期間，全家購買指定商品滿199元，即可獲得當日限定開運小物1個，共有大甲鎮瀾宮開運錢母「蛇守迎新年錢母（除夕限定）」、「蛇迎財寶錢母（初一限定）」磁鐵錢母2款，還有唐老鴨系列金幣造型磁鐵，分別有多金鴨（1/30限定）、黛西鴨（1/31限定）、唐老鴨（2/1限定）3種款式，還可黏貼在辦公室或家中招財處，實用又可愛，數量有限、贈完為止。

除此之外，1月22日至2月18日凡於全家店舖購買指定商品，消費滿100元，即可加39元加購666幸運神骰杯塞1款，共5款隨機，每款含1個6面6神骰杯塞及1顆同色骰子。

▼幸運神骰杯塞，39元加購。（圖／業者提供）

▲▼全家新春優惠。（圖／業者提供）

全家APP春節優惠

●春節咖啡優惠：咖啡控準備囤貨！1月25日至2月2日期間，全家APP「隨買跨店取」集結Let’s Café、搖搖茶吧、Fami!ce霜淇淋三大明星商品，推出新春優惠388、888、1,888多款組合，最低56折起。

Let's Café大杯經典美式65杯，組合優惠1,888元。
大杯經典拿鐵54杯，組合優惠1,888元。
搖搖茶吧55元系列27杯，組合優惠888元。
搖搖茶吧65元系列23杯，組合優惠888元。
Fami!ce霜淇淋26支，組合優惠888元。
Let's Café大杯單品美式7杯，組合優惠388元。
Let's Café大杯單品拿鐵6杯，組合優惠388元。 

▼全家APP推出多款咖啡、茶飲新春優惠。（圖／業者提供）

▲▼全家新春優惠。（圖／業者提供）

●春節數位紅包：

全家APP內會員點數、個人隨買跨店取商品都能變成紅包，會員可自由設定紅包數量、每人搶紅包次數及分配之點數或商品數量，便可一鍵轉傳至LINE群組、Facebook等社群平台，亦可邀請親友透過QR Code掃碼領取，不論是好用的Fa點或Let’s Café、Fami!ce霜淇淋等明星商品，通通都可包成紅包與親友分享，成功發送紅包，還有機會抽1萬元全家購物金。

全家APP「新年發紅包」更運用生成式AI技術，產出個人專屬紅包賀卡。另有「投注抽紅包」活動，1月22日至2月4日共14天，每天10:00-20:00會員可至APP參與投注，每注花費168點Fa點，即可參加抽獎瓜分投注點數，日日抽出總點數200萬Fa點，更有30元全家購物金、多款優惠券獎項，投注越多、中獎機會越大。

▼全家春節限定紅包活動。（圖／業者提供）

▲▼全家新春優惠。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN自1月24日至1月28日，限時5天推出「時來運轉Buy好年會員優惠」活動，期間購買禮盒、CITY系列、零食、糖果、泡麵、啤酒等指定13大類別商品，單筆每滿288元立折28元、滿1000元立折100元，還有多項指定禮盒、暢銷飲料、CITY系列等組合優惠，也能加入滿額立折活動。

▲▼7-11迎農曆春節，推出滿額立折、刮刮卡活動。（圖／業者提供）

▲7-11限時5天推出「時來運轉Buy好年會員優惠」活動。（圖／業者提供）

超值TOP3組合分別為：「CITY CAFE大杯拿鐵3杯100元」、「可口可樂與Cheers氣泡水買2送2」、「喜年來、元本山、盛香珍等指定禮盒，任選4件1000元」。同時單筆結帳金額滿1,000元、1,500元，再分別加碼贈衛生紙、濕紙巾、人蔘精、無糖茶等日常暢銷品。

▼13大類別商品滿額立折，還有多項指定禮盒、暢銷飲料、CITY系列等組合優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11迎農曆春節，推出滿額立折、刮刮卡活動。（圖／業者提供）
 
1月28日除夕當天至2月2日初五，7-11全台門市推出「時來運轉刮刮卡活動」，單筆滿288元即贈送1張「時來運轉刮刮卡」，每張卡享有三重好康，第一重：刮出7-ELEVEN購物金、有機會直接現賺666元。第二重：品牌優惠隨機贈送星巴克免費咖啡券、CITY系列指定飲品「買2送2」等優惠。第三重：抽獎序號有6名幸運兒可以一人獨得100萬OPENPOINT點數，另外還有價值百萬的10兩黃金、iPhone、AirPods Pro等獎項。

▲▼7-11迎農曆春節，推出滿額立折、刮刮卡活動。（圖／業者提供）

▲宅在家也能輕鬆玩OPENPOINT APP「時來運轉刮寶趣活動」。（圖／業者提供）

宅在家也能輕鬆玩OPENPOINT APP「時來運轉刮寶趣活動」，即日起至2月11日，每位會員每日可以免費玩1次，有機會抽中大獎8888點OPENPOINT紅包、1點可折抵1元現金，也可以使用個人帳戶點數加碼玩增加中獎機會，或是分享好友玩集滿貼紙、額外獲得加碼抽獎活動，有機會抽中iphone 16 pro、PS5 Slim輕型光碟版主機、Nintendo Switch OLED版主機等3C獎。

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