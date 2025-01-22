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大陸 大陸焦點 特派現場

兒子誤扔破棉被！老翁一聽驚喊「啊~」　直接從病床上彈起

（圖／翻攝自微博）

▲老先生一聽自己的舊被子被扔了，嚇到直接從病床坐起。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

大陸安徽芜湖市日前發生一起有點特別的金錢遺失事件，正在住院的孫老先生在病房內接到警方通知，其家中被子被人扔掉。孫老先生聽聞後，當即從病床驚坐而起，場面令人訝異。原來，孫老先生長年將自己的積蓄藏在自己的棉被中，而警察這次前來通知，主要就是要確認棉被的主人是否就是孫老先生。

綜合陸媒報導，整起事件是由孫老先生的鄰居熊姓男子所發現，熊男當時在在垃圾桶中看見兩床被子，起初以為只是普通棄物，卻在打開後發現內藏大量現金，總額高達人民幣15萬元（約新台幣67萬元）。熊男立刻將現金交到弋江區中山南路派出所，當地警方隨即對此展開調查。

後續警方調閱監控後，發現這兩床被子是由孫老先生的兒子扔棄的。由於孫老先生突然入院，其兒子上門整理屋內環境時認為被子過於骯髒，所以未經詢問就直接丟棄，未料其中竟藏有大筆現金。

警察在了解前因後果後，便第一時間趕往醫院，將發現現金的情況告知孫老先生。據悉，這筆錢為孫老先生長期積蓄，用於日常生活之需，平日謹慎收藏於被子中，卻因意外差點遺失。當警察強調，遺失的現金可在出院後取回時，孫老先生的情緒才逐漸平復。

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