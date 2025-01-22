比發紅包還誘人！中華電信新春狂拿優惠攻略　大手筆抽北歐極光之旅與百項豪禮

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農曆新年將至，今年過年不只是收紅包，還有機會飛往北歐！中華電信網路門市祭出蛇年最想要新年禮，大手筆送出價值15萬元的北歐極光之旅，1/16~2/14《迎春追極光，金喜蛇Surprise》活動期間，新申請或續約中華電信4G/5G、光世代、MOD，就有機會免費體驗難忘的北歐極光追尋之旅，不只如此，還有超多好禮，包括「白沙屯媽祖開運金磚」、豪運旺福金「Hami Point 8,888點」、三星手機、4K電視、iPad Pro等，總獎項超過350名，機會人人平等！網友直呼：「這比發紅包還誘人！」https://cht.tw/x/7m3ks

為什麼今年追極光這麼夯？根據科學家預測，2025至2026年是太陽黑子活動高峰期，極光出現頻率將大幅提升，不僅是全球最熱門的旅遊項目之一，更躍升為跨世代的人生夢想清單！現在只要參加中華電信網路門市新春活動，就有機會創造幸運時刻！趕快跟著攻略把超值回饋與豐富好禮拿好拿滿，迎接豪氣滿滿的金蛇年！

新春開運搶豪禮 必看攻略

►全期抽大獎：中華電信網路門市喜迎春，送你飛向北歐追極光！

1/16至2/14，新朋及舊友申請行動月租、光世代、MOD指定方案，抽15萬元雄獅旅遊金！

►早鳥/春節限時加碼：年前申請抽開運黃金！除夕到初五，豪氣加碼天天抽發財金！

1/16至1/27，至網路門市申辦指定方案就能抽萬元「白沙屯媽祖999.9金磚」，1/28（除夕）至2/2（初五），不但有機會抽中北歐極光之旅，上網登錄還能再抽發財金Hami Point 8,888點（1點=1元）！1/22~2/4限時14天，推出一年一次「$100新春抽抽樂」活動，有機會獲得30日無限上網！

►開工送大禮包：iPad、Samsung手機、55吋大電視通通有！

2/4~2/14申請指定業務，登錄抽iPad Pro、AirPods 4、三星電視等豪禮，讓工作與娛樂設備大升級！2/14情人節再推出「新春幸運星」活動，加碼抽三星摺疊機！

網路門市全業務紅包價 必buy指南

除了新年禮很澎湃，1/16~2/14於中華電信網路門市申請業務優惠又多又深！

►精采5G豪贈16,300點，再抽北歐夢幻極光之旅！

精采5G贈點方案，月繳599元起享獨家加碼，最高可獲得Hami Point 16,300點+上網量160GB；精采5G購機方案搭iPhone、Android指定機型或家電方案，享1,000元購機折價，再送上網量100GB，新朋友申請再加贈Hami Point 300點、VIP客戶新申請或升級5G再加贈200點。

►HiNet光世代「速在必行」網路申請加碼4,300點，限時再抽6,666點！

為滿足年節期間追劇飆網需求，新申請HiNet光世代速在必行，網路門市獨家送Hami Point 4,300點，再抽6,666點！Netflix高級版方案搭配Hami Video運動電視館，每月只要460元，全年狂省2,388元，不僅可觀賞《魷魚遊戲》第二季等Netflix獨家影劇，還能暢看Hami Video電視運動館。

►日韓、美加國際漫遊，超值價每日23元起！預付卡儲值破盤價，28GB只要888元！

全球旅遊熱潮持續攀升，中華電信國際漫遊，日韓地區每日23元起，暢遊亞洲不再是夢想；遠程旅遊更推出15天期快閃優惠，價格更親民；預付卡網路門市也推出開春紅包價，「計量型8GB」升級上網量28GB只要888元，並加贈888元網內通話金！

今年中華電信讓你追極光夢想成真！全業務新春限時加量不加價，申請越多中大獎機會越高喔！還在等什麼？快來網路門市手刀申請，一起迎接充滿驚喜的蛇年吧！ https://cht.tw/x/7m3ks

*注意事項：「迎春追極光，金喜蛇surprise」活動係指114.1.16至114.2.14止，於中華電信網路門市申請指定業務方案並竣工可享抽獎資格，抽獎資格可與各業務活動併用，每筆申請單限中獎一次，不得重複中獎，促案內容以中華電信網站公告爲準。活動詳參：https://cht.tw/x/7m3u3



