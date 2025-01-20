南投縣府祭出韓國來回機票　為北港溪及東埔溫泉區催票搶金泉獎

▲東埔溫泉區。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

交通部觀光署2024-2025「金泉獎」票選將於31日截止，南投縣政府為加入競逐之列的北港溪及東埔溫泉區催票，特別推出投票加碼拿大獎優惠：包括在南投燈會現場投票、在「樂旅南投」的活動指定貼文留言，最大獎為德威航空台中仁川來回機票，獎品還有南投好行卡、溫泉飯店泡湯券。

南投縣長許淑華表示，該縣溫泉資源豐富，溫泉都屬碳酸氫鈉泉、無色無味，即俗稱的美人湯，縣府持續力推溫泉泡湯及美食等不同元素，邀請國人來南投暢遊泡湯；今年參加競逐金泉獎的北港溪溫泉區有濃厚客家風情，並可順遊國姓鄉糯米橋休閒農業區的體驗別具特色的農村風情、品嘗優質的國姓咖啡，東埔溫泉則位於布農原鄉信義鄉，無論到八通關古道及彩虹瀑布健行，或大啖原住民烤大豬等特色美食，到信義賞梅、賞櫻、泡溫泉保證身心靈收穫滿行囊。

▲北港溪溫泉區。

縣府說明，民眾可在加入台灣好湯官方Line@會員（LINE搜尋@hotspring_taiwan）後，參加「金泉獎」票選活動投票，每人可投5票，並有機會獲得包括電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等，總價值超過70萬元的交通部觀光署活動獎品。

縣府觀光處說，即日起只要民眾將票投給北港溪與東埔溫泉，並將投票完成頁面截圖上傳至「樂旅南投」活動指定貼文，將加碼抽出韓國來回機票及泡湯券；自1月25日開幕的2025南投燈會期間，將在品牌燈區設置「金泉獎投票所」，現場投票除可獲得南投小禮，亦可領取抽獎券抽獎，還能同步線上留言，總計三重抽，爭取遊客和縣民踴躍票投南投兩大溫泉區。