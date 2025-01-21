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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／外交作戰黃金72小時　「低調溝通」讓朝野團達陣川普就職

▲▼ 立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者杜冠霖／台北報導

美國總統當選人川普（Donald Trump）就職典禮，受天候影響，台灣慶賀團原無法入場觀禮；在外交部斡旋下，台灣拿到4張於第一資本體育場VIP貴賓票，韓國瑜更進入國會大廈觀禮，涉外官員指出，傳出可能無法入場的困境時，距典禮正式舉行已剩不到72小時，國內也傳出質疑外交工作雜音，外長林佳龍徹夜指揮，隨時與駐美代表處溝通，為順利出席，事前持續保持低調與美方溝通默契，才能成功入場，不分朝野對外交部的正面支持，也與國內立院刪減及凍結外交預算的慘況形成強烈對比。

川普（Donald Trump）於1月20日在美國首都華盛頓舉行就職典禮，本次台灣跨黨派慶賀團由總統賴清德請立法院長韓國瑜率領赴美，日前受到北美嚴寒天氣影響，活動臨時由室外改為室內舉行，導致跨黨派立委慶賀團原先因座位大幅減少而無法入場觀禮，在外交部、駐美代表處協調下，順利出席，不僅慶賀團團長韓國瑜和駐美代表俞大㵢與各國代表一同進入國會大廈（U.S. Capital）觀禮，立委團並獲安排在體育場內的貴賓室收看直播。

此次成功入場觀禮，白委陳昭姿不斷向外交部表達感謝，直言「不可思議」、藍委柯志恩也大讚完成不可能任務。涉外官員表示，這次慶賀團能順利出席川普總統就職典禮，多虧前線外交人員四處奔走，也是在國內朝野對立氣氛下，仍對外展現團結。

此次慶賀團由賴清德總統指派立法院長韓國瑜代表率團出席，成員包括國民黨立委柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨立委王定宇、陳冠廷、郭昱晴，以及民眾黨立委陳昭姿共8人。然而，在外交部協助籌備慶賀團赴美的同時，正值國會預算審查，外交人員坦言，籌備過程如履薄冰，倘稍有差池，不僅可能影響台美關係，更恐因此成為立院預算攻防的焦點，被在野黨大作文章，藉此刪減外交預算。

涉外人士表示，儘管事前駐美代表處事前已取得籌辦單位「就職典禮國會聯合委員會」的正式邀請函，也已確認所有團員都有入場資格，受到嚴峻低溫天候影響，主辦方臨時取消戶外觀禮，將就職典禮移至國會大廈圓頂大廳舉行，由於場地空間限制導致現場觀禮人數大幅限縮，又發生習近平指派中國國家副主席韓正代表中國出席，台灣慶賀團一度面臨無法入場的困境，此時距典禮正式舉行已剩不到72小時，「要如何讓慶賀團進場？」考驗駐美外交人員的應變能力。

慶賀團恐無法入場的消息傳回台灣，正值韓國瑜率領的慶賀團出發在即，國內也傳出質疑台美關係與外交工作的陣陣雜音。涉外人士指出，國內的雜音並未影響前線作業，駐美處無分日夜四處奔走、動用各種經營許久的人脈資源，想方設法都要將台灣慶賀團送進會場觀禮。

涉外人士指出，面對無所不在的中國壓力，各種作業都須保持高度機密，加以此次川普重返白宮，索票情況原先就踴躍異常，取消戶外觀禮後可想而知主辦方面臨四面八方的請求，檯面下暗潮洶湧、檯面上不能出差錯的壓力，讓外交人員一路到20日出發前往就職典禮前都忐忑不安。

涉外人士提到，此事最密集的運作階段，外交部長林佳龍甫自帛琉擔任總統特使率團返台，但在獲知相關訊息後，多次預想可能劇本，全程更幾乎徹夜未眠親自指揮，隨時與駐美代表處溝通，並向總統賴清德即時報告進展。為安排順利出席就職典禮，事前持續保持低調與美方溝通默契，慎防中國可能採取動作，儘管在野黨及有心人士一再在訪團出發前拋出批評，鴨子划水讓應變方案順利進行。

駐美代表處啟動應變機制，利用多年經營的外交資源，在多位友好的美方人士伸出援手的情況下，韓國瑜和俞大㵢也特別提早在清晨六點出發，確保能順利進入國會大廈觀禮，立委團也在駐美代表處同仁陪同下搭乘地鐵，順利在體育場內貴賓室收看直播。據了解，總統賴清德也對此表示高度肯定。

本次慶賀團歷經的峰迴路轉，最終順利進到會場，國民黨立委柯志恩第一時間貼文給外交部人員按讚。而藍委李彥秀籌備過程中多次提出質疑，也轉而讚揚外交部表現。民眾黨立委陳昭姿更稱「外交部對美關係的經營值得高度肯定」。涉外人士指出，跨黨派立委對外交工作的認同，反映出此慶賀團的成功不僅促進台美關係，也象徵台灣在對外事務中的團結。不分朝野黨派立委對外交部的正面支持，也與國內立院刪減及凍結外交預算的慘況形成強烈對比。

外交部台灣時間21日凌晨發文提到，此次任務的順利完成，有賴於穩定的外交資源支持。然而，立法院近期對外交預算的刪減與凍結，未來將影響外交工作的推動。外交部呼籲，「支持外交預算，就是支持台灣在國際上的發聲機會」。

涉外官員強調，這次慶賀團順利出席川普總統就職典禮，展現國內難得的團結氣氛，儘管國內政局朝野仍然互有攻防，「台灣對外展現團結應是國人共同的期待」，希望在野黨能將此次外交的具體成果反應在預算審查的結果上，不能「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，讓外交部陷入巧婦難為無米之炊的窘境。前線外交官在72小時內的應變能力，所需的冷靜和謀略都不是一朝一夕能夠養成，盼國內做外交人員的堅定後盾，支持外交預算、培養外交人才，也才能讓世界持續看見台灣。

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