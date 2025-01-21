電信三雄搶佔虛擬貨幣市場　遠傳攜手MaiCoin持續擴大投資

記者蘇晟彥／台北報導

2025年電信三雄積極搶攻虛擬貨幣市場，遠傳與虛擬貨幣平台「MaiCoin」攜手合作，即日起只要透過「遠傳心生活」App申請註冊MaiCoin帳戶，並完成驗證；或透過遠傳網路門市申辦5G指定專案，就有機會獲得新春大紅包，將送出總計約450萬台幣的比特幣大禮。

遠傳電信今（21）日宣布與台灣交易量最大的虛擬貨幣平台「MaiCoin」攜手合作，開啟理財新篇章！遠傳去年宣布策略投資「MaiCoin」，為電信服務與虛擬貨幣的跨領域合作揭開序幕，今日更進一步結盟，聯手推出「遠傳抽比特 幣迎新春」活動，為用戶帶來全新的理財體驗。即日起只要透過「遠傳心生活」App申請註冊MaiCoin帳戶，並完成驗證；或透過遠傳網路門市申辦5G指定專案，就有機會獲得新春大紅包，將送出總計約450萬台幣的比特幣大禮，總價值超過1顆比特幣，讓用戶開春就有好彩頭！

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳致力推出豐富的數位創新服務，「遠傳心生活」App整合食衣住行、娛樂與理財服務，一站式滿足用戶的多元需求，不但已成為全台代表性的行動生活平台，近期更榮獲IDC未來企業大獎「全方位體驗創新獎」，為亞太區唯一獲獎電信業者。這次與全台交易量、安全保障皆居業界第一的虛擬貨幣平台夥伴「MaiCoin」合作，期望能夠讓更多用戶認識加密貨幣理財，也期待未來和MaiCoin在遠傳幣、會員點數生態圈、區塊鏈應用，以及提升雙方用戶資訊安全性等方面，能有更密切的合作。

對此，井琪在接受媒體聯訪時提到，這次與MaiCoin合作遠傳提供的比特幣補貼規模一定是大手筆加碼，同時預估台灣虛擬貨幣交易所數量會增加，但不會超過五家。 市場規模仍有很大發展空間，未來發展可能類似銀行業或電信業的寡佔局面。



歡慶電信、虛擬幣跨領域結盟！ 豪氣送出總值約450萬元的比特幣新春紅包大禮

歡慶遠傳電信與虛擬貨幣平台「MaiCoin」結盟，同時適逢新春佳節，即日起至2月28日，雙方聯手盛大推出【遠傳抽比特 幣迎新春】活動，將送出總計約450萬元新台幣、總價值超過1顆比特幣的虛擬貨幣豪禮。

活動期間至遠傳心生活 APP，前 5千名即可以領取MaiCoin新戶專屬兌換碼，可兌換新台幣 200 元等值比特幣；同時，透過遠傳心生活 APP 指定連結，至 MaiCoin 數位資產買賣平台完成註冊並通過驗證、完成兌換上述新戶禮後，還有機會抽中等值新台幣１萬元比特幣（共送出200名）。此外，透過遠傳網路門市申辦、攜碼、續約5G【遠傳抽比特 幣迎新春】方案，將獲得價值新台幣1萬5千元的比特幣，限量100名，越早完成申辦，就能為自己多賺一包新年紅包大禮。、