　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

電信三雄搶佔虛擬貨幣市場　遠傳攜手MaiCoin持續擴大投資

記者蘇晟彥／台北報導

2025年電信三雄積極搶攻虛擬貨幣市場，遠傳與虛擬貨幣平台「MaiCoin」攜手合作，即日起只要透過「遠傳心生活」App申請註冊MaiCoin帳戶，並完成驗證；或透過遠傳網路門市申辦5G指定專案，就有機會獲得新春大紅包，將送出總計約450萬台幣的比特幣大禮。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

遠傳電信今（21）日宣布與台灣交易量最大的虛擬貨幣平台「MaiCoin」攜手合作，開啟理財新篇章！遠傳去年宣布策略投資「MaiCoin」，為電信服務與虛擬貨幣的跨領域合作揭開序幕，今日更進一步結盟，聯手推出「遠傳抽比特　幣迎新春」活動，為用戶帶來全新的理財體驗。即日起只要透過「遠傳心生活」App申請註冊MaiCoin帳戶，並完成驗證；或透過遠傳網路門市申辦5G指定專案，就有機會獲得新春大紅包，將送出總計約450萬台幣的比特幣大禮，總價值超過1顆比特幣，讓用戶開春就有好彩頭！

遠傳電信總經理井琪表示，遠傳致力推出豐富的數位創新服務，「遠傳心生活」App整合食衣住行、娛樂與理財服務，一站式滿足用戶的多元需求，不但已成為全台代表性的行動生活平台，近期更榮獲IDC未來企業大獎「全方位體驗創新獎」，為亞太區唯一獲獎電信業者。這次與全台交易量、安全保障皆居業界第一的虛擬貨幣平台夥伴「MaiCoin」合作，期望能夠讓更多用戶認識加密貨幣理財，也期待未來和MaiCoin在遠傳幣、會員點數生態圈、區塊鏈應用，以及提升雙方用戶資訊安全性等方面，能有更密切的合作。

對此，井琪在接受媒體聯訪時提到，這次與MaiCoin合作遠傳提供的比特幣補貼規模一定是大手筆加碼，同時預估台灣虛擬貨幣交易所數量會增加，但不會超過五家。 市場規模仍有很大發展空間，未來發展可能類似銀行業或電信業的寡佔局面。


歡慶電信、虛擬幣跨領域結盟！　豪氣送出總值約450萬元的比特幣新春紅包大禮　

歡慶遠傳電信與虛擬貨幣平台「MaiCoin」結盟，同時適逢新春佳節，即日起至2月28日，雙方聯手盛大推出【遠傳抽比特　幣迎新春】活動，將送出總計約450萬元新台幣、總價值超過1顆比特幣的虛擬貨幣豪禮。
活動期間至遠傳心生活 APP，前 5千名即可以領取MaiCoin新戶專屬兌換碼，可兌換新台幣 200 元等值比特幣；同時，透過遠傳心生活 APP 指定連結，至 MaiCoin 數位資產買賣平台完成註冊並通過驗證、完成兌換上述新戶禮後，還有機會抽中等值新台幣１萬元比特幣（共送出200名）。此外，透過遠傳網路門市申辦、攜碼、續約5G【遠傳抽比特　幣迎新春】方案，將獲得價值新台幣1萬5千元的比特幣，限量100名，越早完成申辦，就能為自己多賺一包新年紅包大禮。、

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的
吉伊卡哇之亂！高雄學童才領小提燈　家長秒網拍喊價1千
快訊／蛋價再降4元！產地價跌破20元　跌至近10年新低
帶小孩給外公外婆看！36歲媽出車禍　與2月大女兒雙亡
30多歲男染流感亡！連兩周破14萬人就醫
還原現場！擋輪檢查還沒好...IDF教官突進油門　女士官長吸
快訊／鈕承澤獲假釋最快今出獄　回家團圓過年
立法院朝野協商拍板！　國會公費助理費增加3%

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

電信三雄搶佔虛擬貨幣市場　遠傳攜手MaiCoin持續擴大投資

CapCut隨TikTok遭封殺！Instagram宣布推出剪接軟體「Edits」

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

柯建銘不在場「燈卻亮了」　民眾黨抓包1綠委連按3表決器

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

電信三雄搶佔虛擬貨幣市場　遠傳攜手MaiCoin持續擴大投資

CapCut隨TikTok遭封殺！Instagram宣布推出剪接軟體「Edits」

桃園市議會民進黨團幹部交接　31歲李宗豪接任總召

全球限量！黄仁勳「領頭羊」公仔吸睛加持台灣新創　意外曝光這些名人企業家也有收藏　

《單身地獄4》李時安吃官司！　經紀公司怒提告指控：拍完就提解約

周五連3天雨區最大　小年夜起全台降溫探8度

文化部遭刪11億、凍結34億史上最高！李遠PO招降書：無盡的羞辱

富邦投信併日盛投信　金管會准了

洪總讚大巨蛋改變台灣棒球生態　女生也能漂漂亮亮進場看球

半夜地震主子竄逃！　黑貓「手撐床邊關心」擔憂緊盯奴才

警方加強重要節日勤務開跑　縣長張麗善偕民防團幹部加油打氣

慈濟供應上千份熱食便當　守護0121震災台南民眾

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

3C家電熱門新聞

「開靜音沒國家警報？」錯了！要從這設定

最便宜蘋果手機來了！爆料達人曝光模型機

CapCut隨TikTok遭封殺！IG宣布推出剪接軟體「Edits」

3招偷看LINE訊息「不被發現已讀」

電信三雄搶佔虛擬貨幣市場

靠LG家電打造「居家風水」連風水師都拜服

FB上互搜就變...「建議好友」？

AirPods電量究竟怎麼看？　這 4 種方法及充電盒燈號一次解惑

「Word入門10招」不藏私　動滑鼠就超威風

三星Galaxy Ring正式登場

IG推限時動態「文字」模式

月付72元850萬組LINE貼圖刷到爽

開春搶商機！OPPO、華為推新品

LINE必備「9種功能」一次看

更多熱門

相關新聞

嘉惠電力攜手遠傳打造AI無人機　啟用全台首家全自動巡檢系統

嘉惠電力攜手遠傳打造AI無人機　啟用全台首家全自動巡檢系統

亞泥（1102）轉投資嘉惠電力為目前全台最大民營天然氣發電廠，嘉惠電力總經理陳廣泰今宣布，攜手遠傳（4904）率先打造結合AI技術及5G專網的無人機全自動電塔巡檢系統，除了可大幅縮減巡檢時間外，也可削減危險因素，並預計可減少4分之3的人力、降低50％以上的巡檢成本。

遠傳iPhone開賣祭「蘋果大三喜」

遠傳iPhone開賣祭「蘋果大三喜」

電信預購流量暴增800%

電信預購流量暴增800%

台灣3G網路「明天全面關閉」！53萬戶受影響

台灣3G網路「明天全面關閉」！53萬戶受影響

00929換股開獎！增刪各12檔　剔除旺宏、華通

00929換股開獎！增刪各12檔　剔除旺宏、華通

關鍵字：

遠傳

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

即／清泉崗基地意外！女士官長「遭IDF戰機進氣口吸入」死亡

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

川普簽署行政命令　美國出生不再獲公民權

即／川普簽署行政命令　退出世界衛生組織

北港朝天宮千里眼、順風耳狂晃　口湖錄下詭異「巨響」

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

雪梨「屍花」睽違15年將盛開　千人線上守候

嘉義強震「上萬斤頂級蜜棗」GG！老闆淚致歉

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面