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電信預購流量暴增800%急加數量　9成果粉最愛機型、顏色曝光

記者蘇晟彥／綜合報導

遠傳電信昨（13) 日晚上8點正式開放網路門市iPhone 16系列新機預購，隨即湧現爆量果粉上線搶購，網路門市流量較平時瞬間暴增800%，預購量更是超乎預期，開賣前一小預購量就超過原先預估量，為了不讓果粉向隅，遠傳隨即緊急追加預購數量，滿足大批果粉。根據統計，到遠傳網路門市完成預購果粉，有9成都搶先入手規格最強iPhone 16 Pro系列，尤其全新配色「沙漠色鈦金屬」的預購量，更佔整體預購量達6成。
 

▼遠傳開放iPhone16預購引爆熱潮。（圖／遠傳提供）

▲▼ iPhone


昨晚遠傳網路門市預購活動，僅開跑60分鐘，預購數量已超過原來計畫，遠傳已於昨晚緊急追加預購數量，盡力滿足新客戶、老朋友的需求。根據統計，截至昨晚10時為止，到遠傳網路門市完成線上預購果粉，有９成都選擇iPhone 16 Pro系列，顯示忠實果粉都想搶先入手最強頂規機種，較平價的iPhone 16也相當看好熱度會持續提升中。

新遠傳擁有「最大5G頻寬」、「最大連續低頻」、「最大總頻寬」等頻譜三冠王優勢，新iPhone 16絕對首選搭配新遠傳優質網路服務；加上遠傳電信首創獨家AI辨識及大數據分析全力阻擋詐騙電話及釣魚簡訊，以及遠傳守護網旗下「防駭心守護」服務，免安裝就可全面攔阻有害網站，提供絕佳安全體驗。現入手全新iPhone 16，還享有遠傳friDay影音影劇暢看2個月、防駭心守護服務3個月免月租等全方位數位服務優惠。

遠傳firDay購物預購空機　訂單成長近１倍
遠傳今年預購iPhone16空機，僅開放線上通路由旗下子公司遠傳friDay購物銷售。今年遠傳供貨充足，為滿足忠實果粉可以在第一時間擁有新iPhone，特別祭出「預購完成，保證9/30出貨，遲到再送$1,000」，果然在預購第1小時內即創下佳績，接單較去年同期成長近　１倍，果粉發威真是不同凡響。

另外遠傳針對月租型用戶特別推出「快速通關」活動，9月底前只要1遠傳幣即可領取快速通關序號，在遠傳friDay購物下單時輸入序號，就能被系統辨識為「iPhone 16優先出貨對象」，滿足拿到新機的新鮮暢快，如同在遊樂園持「快速通關證」一路暢行。

遠傳電信特地提醒，只要在預購期間於遠傳friDay購物購買指定iPhone16並完成結帳付款，還有回饋最高16%的3大優惠等著你，包含：(1)刷遠傳friDay聯名卡最高享8%回饋(2)加贈「果粉充充」充電配件大禮包(3)推薦朋友購買指定機種，加碼贈600購物金，優惠回饋數量有限，建議先搶為快！


遠傳iPhone 16預購優惠資訊
・ 預購時間：9/18（三），中午12時止
・ 預購優惠：
・ 使用悠遊付結帳，滿額加贈1,500元現金回饋券（限量）
・ 刷遠傳friDay聯名卡最高享8%回饋。
・贈送價值千元的遠傳幣
・搭配遠傳心5G指定飆網方案，iPhone 16（128G）專案價只要0元
・搭配指定資費，遠傳friDay影音、防駭心守護等全方位數位服務最高3個月月租折扣
・VIP最高再折5,000元
・遠傳friDay購物預購空機優惠：
・保證9/30前出貨，遲到送1,000元。
・ 刷遠傳friDay聯名卡最高享8%回饋。
・ 加贈「果粉充充」充電配件大禮包。
・推薦朋友購買指定機種，加碼贈600購物金。

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