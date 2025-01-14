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確保居民安全　陳亭妃力促解決中華東路污水下水道工程設計問題

▲立委陳亭妃偕同東區崇明里李仁慈里長，召集內政部國土管理署、台南市工務局、水利局等相關單位，針對東區中華東路三段之污水下水道設計進行現地會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲立委陳亭妃偕同東區崇明里李仁慈里長，召集內政部國土管理署、台南市工務局、水利局等相關單位，針對東區中華東路三段之污水下水道設計進行現地會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

針對台南仁德區污水下水道系統第二期工程主、次幹管施工所引發的設計及工法疑慮，14日立委陳亭妃偕同東區崇明里李仁慈里長，召集內政部國土管理署、台南市工務局、水利局等相關單位，針對東區中華東路三段之污水下水道設計進行現地會勘，市議員王家貞及市議員曾之婕服務團隊也出席聲援並關心進展。

會中決議將主、次幹管工程東移，具體移動距離將以居民的安全與安心為前提。同時，要求內政部國土管理署務必於年後2月18日前提出變更設計報告，確保市民的生活品質不受影響。

▲立委陳亭妃偕同東區崇明里李仁慈里長，召集內政部國土管理署、台南市工務局、水利局等相關單位，針對東區中華東路三段之污水下水道設計進行現地會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃指出，台南市政府委託內政部國土管理署下水道工程分署執行的「仁德污水下水道系統第二期工程」，第三標段於2024年6月17日開工，工程範圍涵蓋台南市東區，計畫完成管線總長度約5520公尺，並接管1241戶。但施工過程中，居民對於工作井立坑周圍的擋土結構表達疑慮，擔心可能引發塌陷，威脅生命財產安全。為解決市民的困擾，她特別邀集中央與地方單位，針對工程規劃中的問題進行深入討論並制定解決方案。

▲立委陳亭妃偕同東區崇明里李仁慈里長，召集內政部國土管理署、台南市工務局、水利局等相關單位，針對東區中華東路三段之污水下水道設計進行現地會勘。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃強調，解決工程問題、維護居民生活品質是各方共同的責任，希望積極協調解決中華東路三段污水下水道設計問題，減少對居民的不便。因此，要求國土署務必於2月18日之前提出工程東移的具體變更設計報告。未來也將全力監督變更設計進度，並確保施工安全及工程如期完成，減少對居民的影響，為台南市民打造安全、舒適的居住環境。

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