麥當勞少女入夢了！留一句「媽我好冤」　母悲：想摸你都不能

▲少女母親14日前往士林地檢署釐清案情。（圖／記者黃宥寧攝）

記者莊智勝／台北報導

台北市一名17歲少女到麥當勞打工，卻爆出疑似遭到主管性侵、最終選擇輕生憾事。士林地檢署借數偵辦後，14日下午通知少女母親到庭釐清案情；今(16日)少女母親再度於threads上發文，表示夢到女兒回來了，卻只開口留一句「媽，我好冤喔！」

回顧案情，少女的母親最初在threads發聲，表示女兒為了分擔家計，2022年起到麥當勞打工，不料卻遭李姓主管騷擾、性侵，時間長達1年，期間女兒為了工作一度選擇隱忍，因此罹患憂鬱症，後女兒不堪騷擾，鼓起勇氣離職、報警，並向麥當勞申訴，雖然李男火速遭開除，但麥當勞卻始終沒有給予女兒任何交代、或慰問，最終女兒不堪精神壓力，選擇走上絕路。

該則貼文曝光後在threads上迅速延燒，還引發網友群起抵制麥當勞風潮。對此，士林地檢署也介入偵辦，14日下午通知少女母親到案說明，庭訊時常約1小時，對於偵辦細節，少女母親不發一語，一旁律師則強調「偵查不公開」，未對媒體提問做出回應。

今少女母親再度於threads發文，表示昨天終於夢到女兒回來，但卻只開口留了一句「媽，我好冤喔」，就消失了，「連開口都開不了口，想摸摸妳都不能動，我知道你好冤，媽媽很努力在爭取了，你有沒有看到很多網友也在幫你，再等等好嗎？」

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▼17歲少女因遭主管性侵，不堪精神壓力下選擇走上絕路。（圖／翻攝自Threads）