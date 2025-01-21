見證川普就職有感發文　韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

▲立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）



記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜率團參加美國新任總統川普就職，他在國會大廈觀禮後發文表示，此行的參訪交流中，他更加肯定台灣的視野必須要超越這座島嶼。同時祝福美國總統川普與副總統范斯正式成為美國第47任正副總統，更期待47成為台美一個同生共贏的Lucky Number。

韓國瑜指出，在北美的凜冽寒風之中，2025年1月20日的華府就是自由世界的巔峰很榮幸見證這個歷史性的時刻，更感謝駐美所有同仁的奔走努力、以及同行八位立委同仁代表的齊心拼外交。

韓國瑜提到，他不知道47會不會成為美國歷史上的Lucky Number，但此行的參訪交流中，他比任何時候都更加肯定，台灣的視野必須要超越這座島嶼，從不同的角度、聽不同的聲音、看不同的風景，仰觀天地之大，俯察品類之盛。

韓國瑜說，「有鑒於台美關係是我們所有外交關係中的基石，在這個瞬息萬變的世界局勢裡，相信我們彼此之間還有許多成就的空間」。

韓國瑜喊話，「再次祝福川普先生與范斯先生正式成為美國第47任總統與副總統，更期待47這個數字成為台美關係史上一個同生共贏的Lucky Number。