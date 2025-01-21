　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

見證川普就職有感發文　韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

▲▼ 立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

記者崔至雲／台北報導

立法院長韓國瑜率團參加美國新任總統川普就職，他在國會大廈觀禮後發文表示，此行的參訪交流中，他更加肯定台灣的視野必須要超越這座島嶼。同時祝福美國總統川普與副總統范斯正式成為美國第47任正副總統，更期待47成為台美一個同生共贏的Lucky Number。

韓國瑜指出，在北美的凜冽寒風之中，2025年1月20日的華府就是自由世界的巔峰很榮幸見證這個歷史性的時刻，更感謝駐美所有同仁的奔走努力、以及同行八位立委同仁代表的齊心拼外交。

▲▼ 立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

韓國瑜提到，他不知道47會不會成為美國歷史上的Lucky Number，但此行的參訪交流中，他比任何時候都更加肯定，台灣的視野必須要超越這座島嶼，從不同的角度、聽不同的聲音、看不同的風景，仰觀天地之大，俯察品類之盛。

韓國瑜說，「有鑒於台美關係是我們所有外交關係中的基石，在這個瞬息萬變的世界局勢裡，相信我們彼此之間還有許多成就的空間」。

韓國瑜喊話，「再次祝福川普先生與范斯先生正式成為美國第47任總統與副總統，更期待47這個數字成為台美關係史上一個同生共贏的Lucky Number。

▲▼ 立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

▲▼ 立法院長韓國瑜率跨黨派代表團20日兵分兩路參加川普就職典禮 。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
嘉義凌晨地震「不排除是前震」！專家示警：5%機率主震還沒來
林立爆色聊女粉「10年妻出面幫道歉」！求對方男友原諒
快訊／08:50台南又震！7縣市有感　白河震度3級
嘉南高整夜地震齊發「連54震」　氣象署揭原因
差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億
林立「邊打12強邊傳曖昧私訊」！她男友要求：250　談判內幕
吳奇隆帶家人返台過年！親友曝現況
美國回來了！　川普就職後首發文
快訊／高雄男被捅死陳屍租屋多日　兇手深夜落網
12強球員IG曖昧「閱後即焚」被控性騷　女方身分起底

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

現有罷免連署作廢？藍白聯手凍中選會50%預算　公告新連署書才解凍

見證川普就職有感發文　韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

國民黨大砍黨產會9成預算　監察院業務費減列50%

差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億

罷免也要諧音哏　一張表創意滿點

川普就職　韓國瑜與俞大㵢在國會山莊觀禮

賴清德發文恭賀川普就職：台灣期盼與美國政府合作

嘉義6.4強震爆災情！　卓榮泰第一時間要求各部會掌握、馳援救災

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

進VIP包廂看川普就職轉播　陳昭姿狂讚外交部2000分：跟奇蹟一樣！

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

【姑姑請你出去了】問姪子漂不漂亮？他思考半天回「只有2分」

巨石強森被女兒「爆改」 寵喊：接受這種虐待XD

行人馬路過一半衰被撞　騎士經路口未減速釀禍

張韶涵問青峰被誰欺負　他神回全場笑翻

#總預算案 立院表決大戰！民眾黨團抓包1綠委連按3個表決器

現有罷免連署作廢？藍白聯手凍中選會50%預算　公告新連署書才解凍

見證川普就職有感發文　韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

國民黨大砍黨產會9成預算　監察院業務費減列50%

差點砍成1元！　藍白聯手NCC預算對半砍、數發部減列2億

罷免也要諧音哏　一張表創意滿點

川普就職　韓國瑜與俞大㵢在國會山莊觀禮

賴清德發文恭賀川普就職：台灣期盼與美國政府合作

嘉義6.4強震爆災情！　卓榮泰第一時間要求各部會掌握、馳援救災

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

進VIP包廂看川普就職轉播　陳昭姿狂讚外交部2000分：跟奇蹟一樣！

洗錢2476億！「黃金大亨」涂誠文疑偷渡落跑　刑事局列查緝專刊

快訊／淫狼NONO第6度開庭　勇敢證人將揭電擊棒反擊險失身過程

周五北東轉有雨　小年夜起急凍「冷空氣挑戰寒流」

馬斯克2度高舉「法西斯之手」　掀熱議

現有罷免連署作廢？藍白聯手凍中選會50%預算　公告新連署書才解凍

嘉義凌晨地震「不排除是前震」！專家示警：5%機率主震還沒來

快訊／台積電跌5元至1115　台股平盤開出

見證川普就職有感發文　韓國瑜：台灣視野須超越這座島嶼

2023年上櫃113家肥貓公司現形　生華科、安國、高端疫苗上榜

李多慧愛車「現代小休旅電車」日本開賣！折合新台幣60萬　台灣今年見

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

政治熱門新聞

老柯不在燈卻亮了　她抓包1綠委連按3次

官校招生片喊「睡學姐旁邊」　海軍司令部急下架

進包廂看川普就職轉播　白委讚外交部

陳玉珍縮手！公視改刪2300萬　「文化黑潮計畫」5案撤2案

藍白大刀一砍！　經濟部補貼台電1千億2萬元全掰了

立院挑燈表決總預算！王婉諭整理4亂象

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

川普就職　韓國瑜領隊8人觀禮

嘉義6.4強震爆災情！　卓榮泰第一時間要求各部會掌握、馳援救災

羅一鈞跪求預算遭砲轟！王必勝發聲力挺

疑獨厚黑熊學院一場園遊會300萬　藍委900萬預算全砍

南部人恐「北上辦護照」　南服中心開砲

NCC預算遭砍剩1元薪水發不出來

總統府每月被網攻700萬次！藍白砍資安防護費　憲兵也恐沒熱水澡

更多熱門

相關新聞

快訊／川普特赦1500襲擊國會山莊暴徒

快訊／川普特赦1500襲擊國會山莊暴徒

美國剛宣誓就職的第47屆總統川普宣布，他將在1月6日赦免1500名涉及2021年1月6日國會大廈襲擊案的非暴力罪犯，並為更嚴重罪行的部分暴徒減刑。此舉引發強烈爭議，尤其是對受害者家屬的再度打擊。批評者認為，這將削弱司法公正，並助長未來暴力行為。

美國回來了！川普發文：用盡每一口氣奮戰

美國回來了！川普發文：用盡每一口氣奮戰

友台大將！　川普欽點盧比歐正式成為國務卿

友台大將！　川普欽點盧比歐正式成為國務卿

即／川普簽署行政命令　退出巴黎氣候協定

即／川普簽署行政命令　退出巴黎氣候協定

川普宣示就職「手不放聖經上」　第一夫人禮帽遮眼微妙互動引熱議

川普宣示就職「手不放聖經上」　第一夫人禮帽遮眼微妙互動引熱議

關鍵字：

川普韓國瑜台灣

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國家警報大響！南部地區00:17發生有感地震

即／凌晨規模6.4強震！台南房屋倒塌3人受困

快訊／00:17嘉義大埔規模6.4「極淺層地震」　最大震度6弱

6.4強震阿里山驚見「一束閃光」陷入黑暗

即／全聯「玻璃全震碎」　超商飲料架倒一排

即／國家警報又響！南部地區00:26發生有感地震

即／台南慘況曝光！廚房牆壁震碎柱子崩裂

即／強震爆災情！嘉義印刷廠火警

即／南部地區00:17「有感地震」！網嚇：南部超大

即／嘉義縣大埔6.4強震「今天停班停課」

林立爆桃色糾紛！12強賽接女性私訊：拐我去飯店

即／台南民宅天花板坍塌救出11人　黃偉哲到場勘災

即／國家警報再響！01:42南部發生有感地震

／李威夫妻恐列被告　2人都在讀書會殺人現場

6.4強震「高雄地震光束」照瘋傳　網友揭真相

更多

最夯影音

更多

3歲女兒在父母婚禮暖心留言 新郎一聽秒噴淚

【泰格與雪兒】媽寶已經落伍了

死囚 #黃麟凱 遺體今火化！家屬未到場 僅法師誦經送最後一程

【蛋糕土匪】登合歡山慶生遇鳥偷襲搶蛋糕！整盤都被擊落了QQ

【 #財蛇爺 是你？！】ATM上爬了一隻「超大型巨蛇」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面