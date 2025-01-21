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川普破例辦室內遊行！轟拜登趁他演講特赦家人　將推翻民主黨78措施

▲▼川普,就職遊行。（圖／路透）

▲川普結束就職典禮後，前往第一資本體育場參加就職遊行。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國第47屆總統川普在20日宣誓就職後，移駕到第一資本體育場（Capital One Arena）參加室內就職遊行。當川普和妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）穿過人群進入會場時，現場支持者們熱烈歡呼，而川普則揮舞著拳頭、面帶微笑向沿途的人們致意，還不時停下腳步與人們握手、交談，最後登上紅藍白的三色舞台發表演說。

▲▼川普,就職遊行。（圖／路透）

▲川普夫婦在群眾的歡呼聲中進場。（圖／路透）

綜合CNN等外媒報導，川普及其代表團成員就座後，現場響起了一陣樂聲，隨後展開一場小規模的遊行。傳統上來說，美國總統會在就職日當天前往賓州大道遊行。然而，受極地渦旋影響，華府20的溫度預計低至攝氏零下14度，因此川普指示慶祝活動移至室內舉行。

▲▼川普,就職遊行。（圖／路透）

▲就職遊行的樂隊中，有副總統萬斯的高中學弟妹。（圖／路透）

來自以色列的人質家屬也參加了就職遊行，他們之中有部分人的家人仍被囚禁，還有一些人的親人已經去世。這些家人上台，排隊與川普握手，而川普表示，自己和他們談話後心情沉重，「他們中的一些人告訴我，『我的兒子已經走了，我只求你把他的遺體帶回家』。」

川普還提到哈瑪斯在19日釋放了數名人質，「我們從未停止為他們祈禱，我們很高興這些人能和親友們團聚，這起襲擊（哈瑪斯對以色列展開的10月7日攻擊）根本不應該發生。」

▲▼川普,就職遊行。（圖／路透）

▲川普和以色列人質的家屬握手。（圖／路透）

接著，川普將話鋒轉向國內事務，表示他將在當天簽署多項行政命令，撤銷上一任政府78項激進而具有破壞性的行政措施，「這是我一直都想做的事」並立即實施監管凍結，阻止拜登官僚繼續監管官僚機構。川普聲稱，自己的這項行動，是為了立即控制龐大的聯邦失控官僚機構。

川普還表示，他將簽署備忘錄，指示內閣每位成員「動用一切力量」，減少通貨膨脹和物價，並下令大規模開採美國石油，「我們不能做風能那種事」。隨後，川普指出，自己將結束司法系統的「武器化」，「你能想像嗎？我受到的調查比世上任何人都多，但拜登離任前，卻趁我在發表就職演說時，赦免他的家人。」

▲▼川普,就職遊行,簽署行政命令。（圖／路透）

▲川普宣布將撤銷上一任政府78項激進而具有破壞性的行政措施。（圖／路透）

在演說中，川普也談及2021年1月6日發生的國會山莊騷亂事件，聲稱那些襲擊國會大廈的人「沒有做錯」，暗示自己將給予他們特赦。川普還提到，人們接下來將看到一些好事發生，因為「我們將停止一些戰爭」，暗示如果他掌權，烏克蘭和加薩的衝突就不會發生。

在演講結束後，川普當場簽署了幾項行政命令，其中包含一份退出巴黎氣候協定的文件、向聯合國通報上述決定的另一項行政命令，以及指示聯邦政府下令恢復言論自由。他向人群承諾，他將在回到白宮的橢圓形辦公室（Oval Office）後繼續簽署更多行政命令，然後將筆向人群丟去後離開。

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