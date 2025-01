美國回來了！　川普就職後首發文：用盡每一口氣為人民奮戰

▲川普20日出席第二個總統任期的就職典禮,正式宣誓成為美國第47屆總統。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國總統當選人川普在美東時間20日中午12時(台北時間21日凌晨1時)宣誓就職,再次入主白宮,成為美國第47位總統。典禮結束後,川普在X發文,高呼「美國回來了」,並表示自己將用盡每一口氣,為人民奮戰。

川普在X秀出自己當天行程的活動快剪影片,記錄了他搭乘直升機前往就職典禮,以及發表就職演說的畫面,並在配文中對人們喊話,聲稱美國回來了。

他也寫道,「接下來的每一天,我都會用盡我的每一口氣為你而戰。我不會停歇,直到我們建立一個強大、安全和繁榮的美國,這是我們的孩子應得的,也是你們應得的。這將是美國真正的黃金時代。」

AMERICA IS BACK. ????????



Every single day I will be fighting for you with every breath in my body. I will not rest until we have delivered the strong, safe and prosperous America that our children deserve and that you deserve. This will truly be the golden age of America. pic.twitter.com/cCuSV8Q44Z