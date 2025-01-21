美國回來了！　川普就職後首發文：用盡每一口氣為人民奮戰

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美國回來了！　川普就職後發文：將用盡每一口氣為人民奮戰

▲▼川普第二個總統任期的就職典禮。（圖／路透社）

▲川普20日出席第二個總統任期的就職典禮，正式宣誓成為美國第47屆總統。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國總統當選人川普在美東時間20日中午12時（台北時間21日凌晨1時）宣誓就職，再次入主白宮，成為美國第47位總統。典禮結束後，川普在X發文，高呼「美國回來了」，並表示自己將用盡每一口氣，為人民奮戰。

川普在X秀出自己當天行程的活動快剪影片，記錄了他搭乘直升機前往就職典禮，以及發表就職演說的畫面，並在配文中對人們喊話，聲稱美國回來了。

他也寫道，「接下來的每一天，我都會用盡我的每一口氣為你而戰。我不會停歇，直到我們建立一個強大、安全和繁榮的美國，這是我們的孩子應得的，也是你們應得的。這將是美國真正的黃金時代。」

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