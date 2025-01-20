春安慰問暖心傳遞 　感謝守護市民安全的無名英雄

▲台南市消防之友第五辦事處處長薛文祥等人，在消防局第五大隊大隊長鄭誌峰的陪同下，前往第五大隊所屬各消防分隊進行春安慰問並致上最高敬意。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為了感謝消防隊員在春安期間辛勞守護市民安全，台南市消防之友第五辦事處處長薛文祥率領副處長王金練、副處長王慧智在消防局第五大隊大隊長鄭誌峰的陪同下，20日親自前往第五大隊所屬各消防分隊進行春安慰問並致上最高敬意。

在慰問過程中，薛文祥處長特別向全體第五大隊同仁致贈春節禮品及紅包，慰勞過去一年在救災救護中辛苦的消防兄弟姊妹。他強調：「你們是守護這座城市的英雄，消防之友會將持續提供最好的支持，讓大家能夠安心執勤。」

市長黃偉哲表示，春安期間是民眾返鄉團聚的重要時刻，但同時也是火災、交通事故及其他緊急事件頻發的高峰期，臺南市政府消防局也將提供市長24小時不間斷的守護，期盼在這麼重要的年節時候守護著大家，是市民安心度過春節的最大保障。

消防局長李明峯指出，除了火災預防和救災救護工作外，今年春安期間，消防局也將加強公共安全宣導，包括年節期間的火災預防、施放煙火的安全操作及用電安全提醒，盼能進一步降低災害發生率。