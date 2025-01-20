加薩人返家最新空拍照曝光　聯合國：92%民宅被摧毀

▲戰爭讓加薩幾乎所有房屋被摧毀或損壞，總計約43.6萬間民宅（占約92%）受到波及。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著停火協議19日正式生效，加薩的這片天空終於迎來時隔14個月的首次平靜，以色列無人機轟鳴聲退去，平民也踏上重返家園的路。然而這一刻的和平帶來的感受卻是悲喜交加、苦樂參半，因為家園早已淪為廢墟，社區被夷為平地，親人遺骸仍被埋在瓦礫堆下。

CNN援引聯合國人道事務協調廳（OCHA）數據指出，以哈戰爭讓加薩幾乎所有房屋都被摧毀或損壞，總計有43.6萬間民宅（占約92%）受到波及，其中16萬間被摧毀，27.6萬間嚴重或是部分受損。與此同時，加薩大約有90%人口流離失所，許多人被迫多次遷移，部份的人搬遷10次或甚至更多。聯合國表示，加薩大部分地區已經淪為廢墟，以色列空襲與軍事行動損壞或摧毀約60%建築物，包括民宅、學校、醫療機構。

▲停火協議生效之後，加薩人踏上返鄉之路，但沿途都是被摧毀建築物。（圖／路透）

華盛頓郵報報導，停火協議原定19日當地上午8時30分生效，但哈瑪斯未能提供人質名單，以色列宣布持續攻擊，造成加薩至少19人死亡、36人受傷。35歲庫德拉（Ahmed al-Qudra）當日8時30分過後帶著16歲兒子、年幼女兒們出發，計畫拿取食物之後返回汗尤尼斯早已淪為廢墟的住處，但到了10時左右，父子倆命喪以軍攻擊，女兒們趴在他們的遺體上哭泣，這一幕看在親戚們的眼裡，痛到撕心裂肺。

哈瑪斯後來才提交人質名單，以色列宣布上午11時15分正式停火，這也是以哈戰爭爆發以來，自2023年11月停火一周之後的首次停火。蒙面持槍的哈瑪斯戰士乘車現身，成千上萬的加薩人從臨時避難所出發，踏上返家之路。

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加薩沿海的馬瓦希區（Al-Mawasi）營地有超過100萬人在此避難，此處大批群眾出發前往南部邊境城市拉法（Rafah），路上可見男人、女人、小孩走在路上，有的人背著包包、有的人帶著毯子或床墊。只不過這些人要重返的地方早已被炸彈轟過，公寓大樓被夷為平地，滿是塵埃的地面上還有人類頭骨。

34歲人權研究員卡馬爾（Ahmed Abu Qamar）在賈巴利亞的家園徹底被毀，許多家族成員都已罹難，但他稱，他與其他重返家園者都決心要在廢墟搭帳篷住下，重建家園，且「最重要的是，我們在這場戰爭活下來了，在過去這470天，我們看見許多暴行」。

▼ 加薩人離開汗尤尼斯，前往拉法的家園。（圖／達志影像／美聯社）