2歲以哈戰爭人質克菲爾的生日祈願　以色列全國呼籲釋放最年幼人質

▲克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas）的2歲生日，成為以哈戰爭人質危機的象徵。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

在以色列與哈瑪斯達成停火協議之際，以色列最年輕的人質克菲爾．畢巴斯（Kfir Bibas），成為這場人質危機中的象徵。2023年10月，年僅9個月的克菲爾、4歲的哥哥艾利爾（Ariel）與母親希利（Shiri）在哈瑪斯的恐怖襲擊中被綁架，至今已被囚禁超過470天。如今，克菲爾的2歲生日成為了全國關注的焦點，數以萬計的民眾為人質祈禱。

根據《以色列時報》，畢巴斯一家來自以色列南部的基部茲（集體農莊）尼爾奧茲（Nir Oz）。2023年11月，哈瑪斯聲稱克菲爾與艾利爾及其母親希利已經喪生，但以色列國防軍並未確認此聲明。其實，哈瑪斯過去曾發表多次虛假聲明，例如曾謊稱另一名人質已死亡，但該名人質後來獲釋。

根據公開的影片顯示，克菲爾和他的家人被拘禁於加薩的汗尤尼斯（Khan Younis），該地是哈瑪斯等恐怖組織的據點。畢巴斯的家屬和支持者強烈譴責這種反人類罪行，並呼籲國際社會緊急採取行動，確保人質安全回家。

在特拉維夫的集會中，畢巴斯的姑姑奧芙莉（Orfri Bibas Levy）情緒激動地發表演講，她談到為克菲爾寫生日祝福的無奈與痛苦，「這是一個無法慶祝生日的孩子，一個被困在地獄裡的孩子，但我只有淚水，我希望這個生日能帶來希望，讓協議的執行真正改變命運。」

她呼籲，國際領袖應確保所有人質能平安回家。集會上，參與民眾穿上象徵克菲爾和艾利爾橙色頭髮的衣服，手持氣球和玩偶，並合唱以色列兒童歌曲《我的上帝》（Elohim Sheli），表達對這些失蹤兒童的思念。

此外，距離「人質廣場」不遠的以色列國防部外，也有數千人參與示威，抗議政府在處理人質談判方面的進展緩慢。這些家屬展示失蹤者的照片，並高舉煙火、火把，情緒激昂地呼籲政府加快進程。他們堅定表示：「我們不會放棄任何人，直到最後一名人質平安回家。」

根據最新的停火與人質協議，畢巴斯一家四人——克菲爾、艾利爾、以及他們的父母，將成為首批33名被釋放的人質之一。這項協議標誌著以色列與哈瑪斯達成的多階段人質交換計劃的開始。依照協議，這33名人質將在42天內分批釋放，其中包括女性、兒童、老年人及身體虛弱者。

克菲爾．畢巴斯的故事，不僅牽動著以色列國人的心弦，也再次突顯出這場人質危機的緊迫性。全國人民的目光，現在集中於政府能否在未來幾週內確保所有人質的安全釋放。