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沒停火！以軍狂轟加薩至少10死25傷　哈瑪斯緊急提交人質名單

▲▼ 加薩。（圖／路透）

▲加薩停火協議原定19日當地上午8時30分（台灣下午2時30分）生效，但目前已經延後。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩停火19日原定生效時限過了之後，以色列軍方19日上午對加薩發動攻擊，造成至少10名巴勒斯坦人死亡，另有25人受傷。在以軍展開軍事行動之後，哈瑪斯一名高階成員表示，已向以色列提交將於今日獲釋的人質名單。

哈瑪斯指出，19日釋放的3名人質姓名分別為羅米戈南（Romi Gonen）、艾蜜莉達瑪里（Emily Damari）與朵倫施泰因布雷徹（Doron Steinbrecher）。不過以色列時報稱，以色列官方目前尚未證實收到人質名單。

加薩民防發言人巴薩爾（Mahmoud Basal）指出，加薩走廊許多地區持續被轟炸，特別是加薩市以及北部地區。

根據阿里浸信會醫院（Al-Ahli Baptist Hospital）與民防官員的說法，加薩市東部Al-Shaaf社區6人喪命，加薩市北部3人死亡，最南端的拉法市1人罹難。

以色列與哈瑪斯的停火協議原定19日當地上午8時30分（台灣下午2時30分）生效，不過就在生效之前，以色列總理納坦雅胡宣稱，停火協議不會生效，除非哈瑪斯交出人質名單，以軍發言人後來也召開記者會表示，以軍會持續在加薩展開軍事行動。

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