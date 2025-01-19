快訊／加薩停火正式生效！　以色列證實收到人質名單

▲以色列坦克19日在以色列一側的邊境地帶巡邏。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

加薩停火19日原定生效時限過了之後，哈瑪斯表示，已向以色列提交將於今日獲釋的人質名單，3人皆為女性。以色列政府19日證實收到人質名單，宣布以哈停火在當地19日上午11時15分（台灣下午5時15分）正式生效。

以色列總理納坦雅胡辦公室表示，安全機構正在進行細節確認，負責人質遣返事宜的聯絡人赫希（Gal Hirsch）已經向家屬通報最新情況。

哈瑪斯指出，19日釋放的3名人質姓名分別為羅米戈南（Romi Gonen）、艾蜜莉達瑪里（Emily Damari）與朵倫施泰因布雷徹（Doron Steinbrecher）。

▲由左至右為羅米戈南、艾蜜莉達瑪里、朵倫施泰因布雷徹。（圖／翻攝自以色列時報）

BBC已把3名女性人質的情況整理如下：

朵倫施泰因布雷徹（Doron Steinbrecher，31歲）：2023年10月7日這天，她當時就在以色列村莊卡法阿扎（Kfar Aza）家中，並在上午10時30分曾經發送語音訊息給多名友人，稱「他們來了，他們找到我了」。

艾蜜莉達瑪里（Emily Damari，28歲）：擁有英國與以色列雙重國籍，在以色列村莊卡法阿扎被抓去當人質。

羅米戈南（Romi Gonen，24歲）：在超新星（Supernova）音樂節試圖逃跑的時候遇襲。

▲停火第一階段為期6周。（圖／路透）

加薩停火協議總共分為3階段，第一階段19日開始，為期6周，哈瑪斯釋放33名人質、以色列釋放上千名巴勒斯坦囚犯，第二階段談判將會在第一階段期間進行，預料釋放更多人質與以軍撤出加薩，第三階段目標在於結束戰爭並重建加薩。

2023年10月7日，哈瑪斯大舉入侵以色列，造成以色列約1200人喪命、約250人被劫持至加薩當作人質。隨後以色列對加薩地帶發動報復性反擊，造成逾4.5萬人死亡，且死者大多是婦孺。