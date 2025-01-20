預算刪凍影響性別暴力防治！婦團聯合聲明　3族群恐受到衝擊

▲預算刪凍也影響「性別暴力防治工作」的整體規劃與執行。（圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

立法院近日審議114年度中央政府總預算，部分立委對衛福部提出大幅刪減及凍結，其中包括經常性業務支出、媒體及業務宣導、推動性騷擾防治法中長程個案計畫等，婦團今（20日）聯合聲明，一旦預算刪減凍結通過，恐將影響政府推動「性別暴力防治工作」的整體規劃與執行，也可能對「弱勢團體、身心障礙者、失能長輩」等脆弱族群在內的受害者支持服務，造成嚴重衝擊。

近日部分立委對衛生福利部預算提出大幅刪減及凍結，包括：凍結經常性業務支出34億0,252萬2千元的70%預算、刪減媒體政策及業務宣導費4375萬7千元、刪除「保護服務業務－推動性騷擾防治法中長程個案計畫」7872萬3千元。

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台北市婦女救援基金會、台灣婦女團體全國聯合會、台灣防暴聯盟共同發起連署提到，一旦上述預算刪、凍結通過，恐將影響政府推動性別暴力防治工作的整體規劃與執行，也可能對「弱勢團體、身心障礙者、失能長輩」等脆弱族群在內的受害者支持服務造成嚴重衝擊，連署獲得多個團體響應。

婦女團體、社福團體共同提出下列提問，呼籲相關政黨與立委公開說明：

1.政策方向與目標：對於刪減或凍結預算的考量是什麼？其整體政策理念與目標為何？是否已考量到對性別暴力受害者及其他弱勢群體（如身心障礙者、失能長輩等）的影響？

2.溝通與評估過程：是否已與衛福部及相關單位充分溝通，並評估對性別暴力防治工作、弱勢團體服務所帶來的影響？

3.後續規劃與配套措施：若執意刪減或凍結預算，政府與立法院將如何確保包括身心障礙者、失能長輩等受害者在內的性別暴力防治工作不被延宕或削弱？

婦團聯合表示，期盼立法委員與各政黨回歸理性，且具體的政策辯論，在立法院內外秉持公開透明、專業負責的態度，向社會大眾說明清楚。民間婦女及社福團體將持續密切關注各政黨的回應、後續相關行動，呼籲社會大眾共同監督，確保政府預算能真正用於保障人民權益，特別是弱勢群體的福祉。唯有在全民共同努力下，才能確保我國的性別暴力防治與弱勢群體協助能持續推進與深化。

連署團體：

【發起團體】

財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會

社團法人台灣婦女團體全國聯合會

社團法人台灣防暴聯盟

【團體連署】(依連署順序排列)

社團法人屏東縣好好婦女權益發展協會

社團法人台中縣木棉花愛縣關懷協會

社團法人台中市婦女發展協會

台灣勞工陣線

（持續新增）

【個人連署】(依連署順序排列)

黃淑鈴助理教授

大成台灣律師事務所高級合夥人許杏宜律師

國防醫學院黃淑玲退休教授

國防醫學院通識教育中心郭淑珍副教授

（持續新增）