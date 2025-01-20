　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預算刪凍影響性別暴力防治！婦團聯合聲明　3族群恐受到衝擊

▲性暴力，暴力，虐待，孩童，男孩，女孩，小孩，兒童，性侵，性騷擾，戀童。（圖／CFP）

▲預算刪凍也影響「性別暴力防治工作」的整體規劃與執行。（圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

立法院近日審議114年度中央政府總預算，部分立委對衛福部提出大幅刪減及凍結，其中包括經常性業務支出、媒體及業務宣導、推動性騷擾防治法中長程個案計畫等，婦團今（20日）聯合聲明，一旦預算刪減凍結通過，恐將影響政府推動「性別暴力防治工作」的整體規劃與執行，也可能對「弱勢團體、身心障礙者、失能長輩」等脆弱族群在內的受害者支持服務，造成嚴重衝擊。

近日部分立委對衛生福利部預算提出大幅刪減及凍結，包括：凍結經常性業務支出34億0,252萬2千元的70%預算、刪減媒體政策及業務宣導費4375萬7千元、刪除「保護服務業務－推動性騷擾防治法中長程個案計畫」7872萬3千元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台北市婦女救援基金會、台灣婦女團體全國聯合會、台灣防暴聯盟共同發起連署提到，一旦上述預算刪、凍結通過，恐將影響政府推動性別暴力防治工作的整體規劃與執行，也可能對「弱勢團體、身心障礙者、失能長輩」等脆弱族群在內的受害者支持服務造成嚴重衝擊，連署獲得多個團體響應。

婦女團體、社福團體共同提出下列提問，呼籲相關政黨與立委公開說明：

1.政策方向與目標：對於刪減或凍結預算的考量是什麼？其整體政策理念與目標為何？是否已考量到對性別暴力受害者及其他弱勢群體（如身心障礙者、失能長輩等）的影響？

2.溝通與評估過程：是否已與衛福部及相關單位充分溝通，並評估對性別暴力防治工作、弱勢團體服務所帶來的影響？

3.後續規劃與配套措施：若執意刪減或凍結預算，政府與立法院將如何確保包括身心障礙者、失能長輩等受害者在內的性別暴力防治工作不被延宕或削弱？

婦團聯合表示，期盼立法委員與各政黨回歸理性，且具體的政策辯論，在立法院內外秉持公開透明、專業負責的態度，向社會大眾說明清楚。民間婦女及社福團體將持續密切關注各政黨的回應、後續相關行動，呼籲社會大眾共同監督，確保政府預算能真正用於保障人民權益，特別是弱勢群體的福祉。唯有在全民共同努力下，才能確保我國的性別暴力防治與弱勢群體協助能持續推進與深化。

連署團體：

【發起團體】
財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會
社團法人台灣婦女團體全國聯合會
社團法人台灣防暴聯盟

【團體連署】(依連署順序排列)
社團法人屏東縣好好婦女權益發展協會
社團法人台中縣木棉花愛縣關懷協會
社團法人台中市婦女發展協會
台灣勞工陣線
（持續新增）

【個人連署】(依連署順序排列)
黃淑鈴助理教授
大成台灣律師事務所高級合夥人許杏宜律師
國防醫學院黃淑玲退休教授
國防醫學院通識教育中心郭淑珍副教授
（持續新增）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
衛福部遭凍結10.2億　健保撥付、癌篩都受衝擊
李威緋聞史驚人！曾遭「最強小三」公布私密床照
李威遭爆低調結婚　另一半長相曝光！
快訊／李威驚爆已婚！　夫妻同日遭傳喚
遭大砍預算！南部人被迫「北上辦護照」　南服中心開砲
黃麟凱伏法！新北檢察長登門慰問王爸爸　致贈紅包15萬
分析／賴清德的閣揆終於不躺了　藍白搶錢搶糧才大夢初醒

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

衛福部遭凍結10.2億　邱泰源曝3大影響：健保撥付、癌篩都受衝擊

史上最巨「泰坦恐龍」來台！37公尺長骨骼　拆天花板才能展出　

帶5歲女兒上廁所！她「1句話」媽媽秒道歉　網讚：震撼教育

數發部發出警告！砍預算「無法上網買車票、查公車時間」　輿論炸了

父親消失30年！媽成功離婚「兒不願扶養竟敗訴」　律師喊怪

「用人唯綠」砍預算！綠委：以後護照要到台北辦　網批大造謠時代

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

【這怎開的？】轎車下橋竟突然原地起跳　彈跳技能簡直點滿

【不說以為是姊妹】媳婦幫66歲婆婆改造成「街頭辣妹風」成果超成功！

A-Lin帶酒杯上台　自嘲「漂亮丈母娘」

楊千霈證實離婚！8年婚畫句點　閃婚陷2歧異：我們都很任性

周杰倫❤昆凌結婚10週年　跳舞放閃：要一直幸福

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

衛福部遭凍結10.2億　邱泰源曝3大影響：健保撥付、癌篩都受衝擊

史上最巨「泰坦恐龍」來台！37公尺長骨骼　拆天花板才能展出　

帶5歲女兒上廁所！她「1句話」媽媽秒道歉　網讚：震撼教育

數發部發出警告！砍預算「無法上網買車票、查公車時間」　輿論炸了

父親消失30年！媽成功離婚「兒不願扶養竟敗訴」　律師喊怪

「用人唯綠」砍預算！綠委：以後護照要到台北辦　網批大造謠時代

大刀砍小確幸！統一發票上路74年　捲預算之亂迎最大衝擊

命理大師分析2025年健康運勢！7大生肖身體容易出狀況

苗博雅開轟賀瓏「網路費被刪到剩1元」！　要求面對面講清楚

屏東九如鄉鐵皮屋大火！女子跳樓逃生　飼養雞隻全燒死

被公司當癡漢！他追正妹同事「手段曝」　全傻了：認證噁男

TikTok復活…X在中國卻被禁！馬斯克喊不公　陸外交部：只要合法

30歲女友「想離職考律師」　男才點頭養她！見1要求傻眼了

明晨再凍一波「雲林以北探10度」　小年夜又有強烈冷氣團

李威緋聞史驚人！曾遭「最強小三」公布私密床照

衛福部遭凍結10.2億　邱泰源曝3大影響：健保撥付、癌篩都受衝擊

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

生活熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

天蠍疲、射手亂！　12星座「未來一週運勢」來了

38歲辣媽激戰國一兒同學！他目睹不堪一幕崩潰離家

大砍預算！數發部急喊「無法上網買車票」　媒體人笑了

「雲端500塊」少360萬組　網哀：誰忍得下去

黑玫瑰被丟路邊　內行人揭關鍵：壓力山大

去好市多購物！後面客人「想一起結帳」

最新詐騙！　一票喊「有收到」

路口見到前衛設計　網秒懂：專救低頭族

年前被資遣！48歲男狂投履歷無下文絕望了

她花46萬買超商福袋　戰利品照超震撼

年終1個月她卻只有1／3...主管下秒竟直接補齊

更多熱門

相關新聞

伴侶就不能拒絕親密行為？　范雲偕婦團3訴求：政府應宣傳權控認知

伴侶就不能拒絕親密行為？　范雲偕婦團3訴求：政府應宣傳權控認知

民進黨立委范雲與婦女救援基金會27日召開「家暴法26周年，親密關係的權控認知有進步嗎?」記者會，發布民調結果，顯示雖有七成七的民眾，聽過權力控制，但只有三成的民眾，能夠正確辨認哪些行為是權力控制，范雲強調，唯有讓社會大眾認知到，親密關係暴力的本質就是權力控制，才能有效降低暴力的發生，呼籲跨部會的宣導應強化意識之提升。

修《兒少條例》阻性影像犯罪鏈　她籲簡化封網流程

修《兒少條例》阻性影像犯罪鏈　她籲簡化封網流程

婦團質疑女性閣員比例過低　卓榮泰：至少今天在趕進度

婦團質疑女性閣員比例過低　卓榮泰：至少今天在趕進度

蕭美琴合體徐筱菁手作飯糰　拚翻轉苗栗市

蕭美琴合體徐筱菁手作飯糰　拚翻轉苗栗市

聲援MeToo！婦團成立「律師後援團」

聲援MeToo！婦團成立「律師後援團」

關鍵字：

婦女救援性別暴力防治總預算刪凍婦女團體

讀者迴響

熱門新聞

更強冷氣團恐10°C↓　陽明山可望降雪

藍白大刪預算！最新iPhone 17、Switch 2遭殃　台灣人恐不好買了

17歲傳播妹遭灌醉　3人撿屍摩鐵輪流性侵

約砲台男星「遇過此生最小」！

24歲網紅廟會攝影師遭撞死　角頭「鴨頭」私壇慟發聲

全台最大玫瑰花園免費開園

美女主播「報男星性侵新聞」突昏倒！遭揣測性朝貢受害

全台首座野奢渡假村在嘉義　年底試營

396萬人領錢了！　勞保局各項年金過年前接力入帳

今大寒「6禁忌」穿2色轉運　3生肖、3星座偏財旺

ATM上有「超大型巨蛇」在爬　民眾路過驚呆

「只有公視敢讓諧星當主角」黃鐙輝淚謝！

快訊／今「大寒」升級強烈冷氣團　轉雨時間曝

刮刮樂大獎在新北！幸運男拜完「這尊」刮中1200萬

車禍要女大生「肉償」！男檢察官遭降調　基層氣炸

更多

最夯影音

更多

蝦皮物流車國道自撞成廢鐵！ 車頭懸空駕駛一度受困

【這個背影太帥了！】陸發生4.6地震！他霸氣背起行動不便同學往外逃

楊子拿鑽戒「再求婚」 打電話3次...黃聖依全沒接

Ryu、Yuma宣布離婚「賣掉愛巢」　哽咽道別：深深傷害了彼此

【無痕山林】男秀 #登山 #清鍋具 妙招 #廚餘湯 一口吞

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

101招緩解麩質過敏發炎

101招緩解麩質過敏發炎

「文里補習班」開課啦！做一道無麩質的「鮮蝦嫩蛋燉豆腐」，讓你吃完不再全身癢

600萬翻新老屋大成功

600萬翻新老屋大成功

開箱老屋翻新，化身豪宅、全方位打造舒適高質感氛圍，細節滿滿！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面