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伴侶就不能拒絕親密行為？　范雲偕婦團3訴求：政府應宣傳權控認知

▲▼范雲與婦女救援基金會召開「家暴法26周年，親密關係的權控認知有進步嗎?」記者會。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲與婦女救援基金會召開「家暴法26周年，親密關係的權控認知有進步嗎?」記者會。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委范雲與婦女救援基金會27日召開「家暴法26周年，親密關係的權控認知有進步嗎?」記者會，發布民調結果，顯示雖有七成七的民眾，聽過權力控制，但只有三成的民眾，能夠正確辨認哪些行為是權力控制，范雲強調，唯有讓社會大眾認知到，親密關係暴力的本質就是權力控制，才能有效降低暴力的發生，呼籲跨部會的宣導應強化意識之提升。

范雲表示，家庭暴力防治法已施行26年，根據衛福部統計，近五年家暴事件通報中，都以親密關係暴力通報件數最多，佔所有家暴樣態中將近一半，本次調查顯示，臺灣社會對於親密關係權控性的認知不足，恐導致親密關係暴力被簡化為「夫妻打架」。若是如此，我們對於侵害人身安全的瞭解，幾乎是停留在26年前。

為此，婦女救援基金會也與范雲共同提出三點訴求：一、呼籲政府跨部門合作，強化權力控制認知的宣導，提升大眾認知：親密關係暴力本質是權力控制。降低親密關係暴力不斷發生，就從破除性別歧視開始。

二、呼籲司法院，盡快補足家事法庭人力，加速保護令核發的時間，尤其是性影像相關保護令，有效降低被害人持續被權力控制。三、呼籲衛福部，社會救助法修法時，審核標準應考量受暴婦女處境，不應以「提起離婚之訴」為要件，讓受暴婦女脫離經濟控制，進而脫離受暴環境或關係。

范雲指出，去年她與婦女救援基金會合作，成功在家暴法修法中提升對親密關係暴力被害人的保護，包括將未同居伴侶條款準用刑事程序，檢警得以第一時間介入；及新增三項性影像保護令，賦予公權力要求相對人禁止散布、必須交付及下架性影像，讓親密關係被害人免於被威脅、控制的恐懼。

范雲認為，法律保護雖有提升，但文化上仍需努力。本次調查顯示，男性、中老年人及正在婚姻關係中的群體，較無法察覺權控樣態；另外，不論性別，均以工作狀態為「家管」者，敏感度最為低落，可見在經濟依賴另一半的情況下，更難辨識權力控制。

范雲指出，根據現行社會救助法，低收入戶的申請與戶籍綁定，導致受暴者（現況仍以婦女居多）若要申請低收，可能需要回到受暴的戶籍地、甚至和施暴者共同申報所得。近期衛福部預告修正草案，更訂定家暴被害人必須提出離婚訴訟，才能獨自申請，恐再次加深被害人脫離經濟控制、脫離受暴處境的困難，呼籲衛福部，社救法審核標準，應考量受暴者處境，不應以「提起離婚之訴」為要件，才能讓受暴者脫離經濟控制，進而脫離受暴環境或關係。
 

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