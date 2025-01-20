旅費遭立院砍6成　農業部憂影響國際談判：豬瘟除名受阻

▲立院刪中央機關國外旅費，農業部憂影響豬瘟除名期程。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院審查114年度總預算，大砍政府各部會預算。農業部今（20）日表示，媒體宣傳費、業務費與國內外旅費的刪減，關係到農民、農村跟全國食安問題，尤其今年是台灣豬肉的關鍵年，有望從傳統豬瘟疫區除名，屆時台灣將成為亞洲第一個沒有三大豬病的國家，預算刪減將排擠國際會議相關旅費，對於台灣豬肉外銷間接造成影響。

行政院今邀集各部會說明總預算案，農業部表示，立院上周五通過中央機關媒宣費刪減60%，農業部及所屬機關媒宣費皆被刪掉60％，將會影響邊境防檢疫、山林防災、土石流防災、台灣農產品推廣、農業保險宣導等工作。

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農業部指出，業務費遭提案刪減或凍結，將影響行政機關水電、通訊、資訊系統的日常運作，不但機關運作受到影響，也間接影響農政工作，更會影響農民福利的申請作業，而相關的產銷履歷平台維運、肥料及添加物的查驗，預算也將遭到排擠，讓全國消費者食安權益受害。

針對立院通過中央機關減列國外旅費60%、國內旅費20%，農業部表示，國際旅費涉及國家與國家之間的雙邊檢疫工作，例如進口肉品、水果的查廠跟查核，都需同仁飛到國外去，至現場看是否符合規定，是維護國內民眾食安的重要經費。

農業部進一步指出，今年為台灣豬肉的關鍵年，台灣有望從傳統豬瘟疫區除名，屆時台灣就成為全亞洲第一個沒有三大豬病的國家，這些都需要農業部同仁多次參與國際組織會議，一次又一次地談判，此次刪減將會排擠同仁參與國際會議的旅費，對談台灣豬肉外銷間接造成影響。

至於國內旅費的部分，農業部表示，在颱風天、寒害等天然災害過後，農業部各改良場也都需要國內旅費，前往現場勘災及協助災後復原，而巡山員進行山林保育及監測時，也需要國內旅費作為支應。