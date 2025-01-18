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3420萬媒宣費全被刪　防檢署：非洲豬瘟入侵風險升高

▲防檢局機場、港口加強檢疫，防止民眾誤攜不合格檢疫物入境。（圖／記者楊惠琪攝）

▲3420萬媒體宣傳費遭立院全數刪除，防檢署憂非洲豬瘟再入侵。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

立法院審議114年中央政府總預算案，藍白接連拋出上千筆凍刪預算提案，其中農業部動植物防疫檢疫署媒體政策宣導預算3420.5萬元遭全數刪除。防檢署今（18）日發布聲明稿指出，若全數刪減預算，將直接影響動植物邊境檢疫政策訊息無法確實傳播，造成出入境旅客或網路購物管道的檢疫違規案件增加，提高非洲豬瘟等境外疫病蟲害入侵我國的風險。

防檢署表示，該筆預算主要用於宣導防範非洲豬瘟等重大疫病蟲害及肉品衛生的防檢疫政策，確保國人及相關產業能清楚了解邊境檢疫規範與國內疫病防治的重要性，一旦全數刪減該預算，將直接影響動植物邊境檢疫政策訊息無法確實傳播，屆時出入境旅客或網路購物管道的檢疫違規案件恐將增加，也提高非洲豬瘟等境外疫病蟲害入侵我國的風險。

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防檢署強調，非洲豬瘟等重大疫病的威脅持續存在，為有效阻絕疫情於境外，政策宣導是不可或缺的一環，不僅需透過多元媒體向旅客傳達檢疫規範，更須加強農民與業者的風險意識，以建立全社會共同防疫的共識。

防檢署指出，刪減媒體宣導經費，將導致國內防疫政策訊息無法確實傳播，造成農業政策推廣不易，錯失防治黃金時間或獎補助資訊等；另外入境旅客、一般大眾及業者因無法接收到檢疫規定訊息，將增加以網購快遞、攜帶或輸入違規動植物檢疫物的數量，導致引入疫病風險提高，危害我農業生產安全，最終影響整體防疫體系的運作，破壞農業生產平衡及民生所需。

防檢署表示，希望立法委員審慎考量刪減此項預算可能帶來的嚴重影響，應維持該筆合理編列的預算，以確保政策宣導工作順利進行，共同維護我國農業生產安全不受威脅。
 

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