討10億獎金　前夏普會長戴正吳告鴻海、郭台銘

▲鴻海創辦人郭台銘（左）曾與前夏普會長戴正吳（右）簽署一紙獎勵金合約，現遭追討逾10億元。



圖文／鏡週刊

新年伊始，台灣科技圈爆大事，全球電子代工龍頭鴻海與創辦人郭台銘雙雙被告！提告的人士，還是郭台銘的親密戰友，已退休的鴻海重臣、前夏普會長戴正吳。本刊調查，豪氣吃下日本液晶之王的郭台銘，當年為激勵派赴日本整頓夏普的戴正吳，曾簽下一份獎勵合約，至今仍未兌現，去年底戴正吳提告，由於勞資糾紛需進入強制調解，加上牽涉三方，法官諭知進入四個月調解期，如調解失敗，一場重臣告郭董的戲碼即將上演。

上週新北地方法院，傳出一則重大的勞工求償民事訴訟，事涉三方大有來頭。被告的兩方，分別是全球電子代工龍頭鴻海，以及創辦人郭台銘，提告的一方則是已退休的前鴻海集團副總裁、前日本夏普會長（董事長）戴正吳，要求鴻海給付逾十億元的獎勵金。

曾是郭台銘倚重老臣，赴日本整頓夏普於危難的戴正吳，為何告上老東家追討鉅額獎勵金呢？

本刊調查，2016年，郭台銘豪砸3,888億日圓（新台幣819億元）入主日本液晶之王夏普，由於當時夏普虧損累累陷入資不抵債（債務大於資產）困境，被東京證交所（簡稱東證）從東證一部（大型公司、主要成份股）降格至二部（中小型公司），為了振衰起敝這家百年老店，郭台銘欽點有鴻海日本通美譽的集團副總裁戴正吳擔任夏普社長，為激勵戴正吳早日讓夏普重返榮光，郭台銘與戴正吳簽下一紙激勵獎金合約，只要能夠達成合約內，包括重返東證一部等條件，就給付一定數額的鴻海股票給戴正吳當獎勵金（Bonus）。

戴正吳出任有史以來首位非日本人的夏普社長，他不負郭台銘所託，只花了1年3個月的時間，就讓虧損累累的夏普獲利，還重返東證一部，創下日本史上第二家成功從二部重返一部的公司。

▲僅花1年3個月的時間，戴正吳就帶領夏普重返東證一部，他特別出席東京證交所敲鐘儀式。（達志影像）

但2023年，退休返台的戴正吳就鮮少出現在媒體前。沒想到，去年12月下旬，戴正吳突然向新北地方法院遞狀，要向鴻海與郭台銘兌現當年簽訂的獎勵合約，給付超過新台幣10億元的獎勵金。

根據了解，戴正吳12月下旬就寄出民事訴狀給鴻海與郭董，由於民事案件必須先繳交裁判費，一開始戴正吳並未繳交，直到月底前，才繳交立案，上週地院承審法官找來三方律師，告知要進入強制調解期。「法官諭知，此案事涉三方，必須進入三方調解程序。」知情人士對本刊透露。

一位法界人士向本刊分析，通常勞資民事訴訟，都會先進入強制調解期，法院會給勞資雙方4個月的調解期，「如果在期限內調解成功，就能結案，調解失敗才會進入訴訟程序。」

針對戴正吳提告追討獎勵金一事，他的律師林樹旺表示，尚未進入訴訟，目前都在協商中，不便表示任何意見。本刊透過永齡基金會向郭台銘詢問此事，基金會表示，創辦人個人事務，不便回應。鴻海則對此事不評論。



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