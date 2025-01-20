戴正吳告郭台銘卻不告劉揚偉　專家點出關鍵

▲面對戴正吳提告鴻海的燙手山芋，站在公司治理角度，現任董事長劉揚偉（圖）很難處理。



圖文／鏡週刊

夏普前會長戴正吳在新北地院對鴻海與創辦人郭台銘提告，追討逾10億元獎勵金，雖然目前進入強制調解的三方協商期，但外界好奇，這次戴正吳提起民事訴訟對象，為何是鴻海與郭台銘，而非現任董座劉揚偉？

上週新北地方法院，傳出一則重大的勞工求償民事訴訟，事涉三方大有來頭。被告的兩方，分別是全球電子代工龍頭鴻海，以及創辦人郭台銘，提告的一方則是已退休的前鴻海集團副總裁、前日本夏普會長（董事長）戴正吳，要求鴻海給付逾10億元的獎勵金。

上週地院承審法官找來三方律師，告知要進入強制調解期。「法官諭知，此案事涉三方，必須進入三方調解程序。」知情人士對本刊透露。

由於屬於戴正吳提告，屬於勞資糾紛，法官按照正常程序，都會先讓此案進入強制調解期，法院會給勞資雙方4個月的調解期，「如果在期限內調解成功，就能結案，調解失敗才會進入訴訟程序。」法界人士分析。

令人玩味的是，戴正吳提起民事訴訟的對象，竟是鴻海與郭台銘，而非現任董座劉揚偉？

▲鴻海於2016年斥資3,888億日圓買下日本液晶之王夏普。

對此，法界人士分析，雖然合約是鴻海要給付獎勵金給戴正吳，但與戴正吳簽約的對象，是時任鴻海董座的郭台銘，與現任董座劉揚偉並無任何關聯，在追討訴訟過程中，必須要得到郭台銘的認可，才有理由強制鴻海給付。「不過站在郭董（郭台銘）的立場，都退休交棒幾年了，這種事本來就該當家者處理，怎麼會跟他有關。」知情人士說

但這對劉揚偉來說無異是燙手山芋，「這份合約並非劉揚偉跟戴正吳簽訂，況且鴻海是上市公司，這種高額的獎勵金給付，需要經過董事會同意認可，加上戴正吳退休時，夏普正陷入大虧，還拖累到鴻海母公司，想讓董事會通過並不容易。」一位業內人士以公司治理角度分析說。

針對戴正吳提告追討獎勵金一事，他的律師林樹旺表示，尚未進入訴訟，目前都在協商中，不便表示任何意見。本刊透過永齡基金會向郭台銘詢問此事，基金會表示，創辦人個人事務，不便回應。鴻海則對此事不評論。



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