南投市擬於國3橋下打造親子輪動遊戲空間　邀親子市民共同規劃

▲南投市公所將在國道三號高速公路橋下，規劃興建全市首座大型「親子輪動遊戲空間」。（圖／南投市公所提供）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所為打造兒童友善城市，在國道三號高速公路橋下規劃興建全市首座大型「親子輪動遊戲空間」，為孩子們提供多功能場地，滿足幼兒學步車、兒少騎單車、滑板、溜直排輪等需求，讓輪動場成為孩子們的全新據點。

為聽取市民及孩子的需求，南投市公所以工作坊為概念，與「家樂福（南投店）」「超越遊戲」、「眼底城事」、「台灣越野自行車聯盟協會」等單位共同策劃，並在18日於中山公園舉辦「好玩不南 投出兒童友善」親子活動暨參與式說明會，收集孩子與家長意見，一起從遊戲中規劃遊戲場未來想像藍圖，吸引不少家庭積極參與，現場氣氛熱烈。

市公所於活動現場設置繪本說故事區、自由遊戲區與輪動遊戲體驗區，讓孩子們在遊戲中感受友善空間的樂趣，特別設計的「便利貼許願牆」，鼓勵孩子們天馬行空地寫下對遊戲場的期望；幼兒園及國小學生代表也發表「兒童未來市」宣言，強調孩子應在城市規劃中扮演重要角色，啟發家長和規劃團隊的更多靈感。

南投市長張嘉哲表示，希望透過這樣的參與式設計，讓每位孩子都能親身參與城市公共空間的規劃，感受到這座城市對他們的重視與愛，並印證落實「兒童友善城市」的推動理念，也為該市未來的兒童遊戲場規劃奠定良好基礎，誠摯邀請市民持續關注並參與這項計畫。