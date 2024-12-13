睽違20年！《南投市志》出爐　市公所邀市民閱讀城市記錄

▲南投市公所推出全新《南投市志》。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所於睽違20多年後，推出全新《續修南投市志》，市公所表示，該專書不只記錄過去城市的變遷，也希望帶領市或對南投市的一草一木、一人一事感到好奇者，深度認識該市，堪稱南投市的「生命記錄」。

市公所指出，上一版《南投市志》完成於民國91年，而該市多年來在自然環境、文化生活、經濟建設等方面經歷不小的改變、編撰團隊不但進行老照片、檔案資料蒐集，到實地田野調查走訪、採集地方耆老的口述歷史，還舉辦多場地方座談會，廣泛聽取南投人的心聲，希望進行全方位的知識探索、呈現出真實而有溫度的南投。

市公所表示，全新《南投市志》是南投市20年來的一項重大文化工程，用11個篇章全面呈現南投的蛻變與未來，不僅延續過去的記錄，還增加更多元的「宗教禮俗篇」、「觀光篇」等；南投市長張嘉哲說：「前事不忘，後事之師。」無論是學者、學生，還是熱愛南投的在地人，都能在這本書中找到共鳴，激發對家鄉的熱愛與認同。

《續修南投市志》紙本目前固定存放在南投市圖書館，提供市民翻閱，市公所也推出電子書，讓市民不用出門也能輕鬆閱覽（電子書網址：https://www.ntc.gov.tw/1601/nantouEbook）。