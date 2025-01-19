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林佳龍出訪隨團6人車禍！新光醫療團隊迅速投入　帛琉總統也驚嘆

▲▼外交部長林佳龍擔任總統特使出訪帛琉，出席帛琉總統惠恕仁就職典禮。（圖／外交部提供）

▲外交部長林佳龍擔任總統特使出訪帛琉，出席帛琉總統惠恕仁就職典禮。（圖／外交部提供，下同）

記者陶本和／台北報導

外交部長林佳龍擔任總統特使，出席友邦友邦帛琉共和國新任正副總統就職典禮期間，一輛隨團人員的車輛發生車禍，有6人受傷，傷勢多為輕傷，但其中2人需進行手術。對此，新光醫院副院長洪子仁19日受訪時表示，情況都在控制中，這次事件也凸顯台帛兩國醫療外交，後送模式的重要性；他也透露，帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps  Jr.）看到新光醫療團隊在第一線的迅速投入，當場直呼「可以放心把帛琉醫療交給新光醫院」。

外交部19日證實，一輛隨團工作人員車輛於1月17日傍晚發生車禍意外，帛琉警方立即赴現場處理，事故原因正在調查中；而受傷人員當下則是送往帛琉國家醫院，在帛期間曾暫留醫院觀察。

▼林佳龍的出訪團成員在帛琉發生車禍，新光醫療團隊迅速投入，侯勝茂院長也參與診治，檢視傷者頭部電腦斷層，傷者皆無大礙。（圖／新光醫院提供）

▲▼林佳龍的出訪團成員在帛琉發生車禍，新光醫療團隊迅速投入，侯勝茂院長也參與診治，檢視傷者頭部電腦斷層，傷者皆無大礙。（圖／新光醫院提供）

據了解，這次發生車禍的車輛上，共6人受傷，傷勢大部分為輕傷，其中有兩位雖然狀況沒有到很嚴重，但需要進行手術。受傷人員也都在18日後送抵台，第一時間就送往新光醫院，其中傷勢較為嚴重的二人，今天上午也做了手術前評估，多是玻璃割傷或手部骨折的狀況，規劃明天（20日）上午會進行手術。根據院方的評估，約21日或22日就可出院，是可以安心回家過年，假期不會受到影響。

洪子仁受訪時表示，情況都在控制之中，這次隨團前往帛琉的是新光醫院院長侯勝茂，侯院長正好是骨科醫師，所以在事件發生的第一時間，就有加入搶救跟傷口處理的工作；他也透露，帛琉總統惠恕仁高度關心受傷人員，而且透過電話方式表達關懷，當他得知新光醫療團隊迅速投入，把原本可能要6到8小時的傷勢處理，在短短2.5小時內就完成到位，感到非常驚嘆。

洪子仁指出，惠恕仁總統得知團隊的處理之後說了一句話，「看到醫療團隊這麼堅強，可以很放心把帛琉的醫療交給新光醫院」。

洪子仁說，這次事件也正好凸顯台灣跟帛琉醫療交流的重要性，尤其是「後送」的部分，不論是國人或帛琉當地人民，只要有需要，一樣可以依循同樣的後送模式到台灣來接受治療。

▲▼外交部長林佳龍擔任總統特使出訪帛琉，出席帛琉總統惠恕仁就職典禮。（圖／外交部提供）

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