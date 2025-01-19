學測英文圖片印刷模糊惹議　教團籲彈性評分確保公平

▲全教會指英文作文圖片印刷模糊，影響考生判讀場景。（圖／全教會提供）

記者楊惠琪／台北報導

114年大學學測今（19）日舉行第二天考試，第一節考英文。全國教師會指出，接獲許多考場師生反映，學測英文作文題目要求考生根據圖片描述颱風假的情景、看法與經驗，因紙本印刷品質不佳，部分考生把電影院看成車站、機場、速食店或賣場，恐影響評分結果，呼籲大考中心應採取多元評分。

全教會指出，今天英文科考完後，隨即接獲師生反映，學測英文作文題目中，要求考生根據圖片描述情境，試題中左邊圖片顯示多人排隊的場景，但因紙本印刷導致細節不清，使考生難以準確辨識地點與情境，進而對圖片情境產生不同解讀。有部分學生認為圖片為車站、機場、速食店、賣場等，但實際為電影院，學生擔憂此情況可能影響評分結果。

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全教會呼籲，大考中心應通知評分老師，對於考生根據圖片所做的多種合理情境解釋應予以接受，避免以單一標準評判作文正確性。評分時應聚焦於考生的英文表達能力、邏輯性與創意，而非單純檢視是否準確描述圖片內容，以確保不偏離考試核心價值。

全教會建議，未來大考中心選用圖片時應更加注重清晰度與情境明確性，避免引發解讀歧義。此外，可考慮增加文字提示輔助圖片描述，以減少因印刷問題而造成的困惑。未來如再遇類似情況，應於考試結束後迅速發布官方說明，向考生與社會大眾釋疑，並承諾於評分過程中採取彈性策略。