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網傳分科測驗數甲「沒算出答案也滿分」　全教總籲大考中心說明

▲大考中心,學測,分科測驗。（圖／記者楊惠琪攝）

▲網傳數甲非選評分寬鬆，全教總呼籲大考中心說明。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

113年學年分科測驗成績日前揭曉，近日網路盛傳數甲非選擇題評分寬鬆，考題要求作答時必須寫出計算過程或理由，否則將酌予扣分，但有考生沒算出答案也拿到滿分，引發議論。全國教師工會總聯合會今呼籲，大考中心應對網路訊息進行事實查核並對外說明。

全教總指出，分科測驗數學甲考科第16、17題為非選擇題，依據評分原則，考生須寫出解題過程，但近日網路盛傳評分過於寬鬆，有3名考生發文指出「答案沒算出來，只列出積分的式子，教授給我滿分」、「定積分計算錯，平面有算出兩個c，但答案只寫一個然後全對，謝謝大考中心」、「定積分答案算錯，教授給我滿分」。

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全教總表示，依據大考中心7月26日公布的數甲非選題評分原則，非選擇題主要評量考生是否能夠清楚表達推理論證過程，答題時應清楚表達如何依據題設進行推論，並詳細說明解題過程，且得到正確答案，方可得到滿分。若能清楚表達如何依據正確題設進行推論，詳細說明解題過程，但最後未求出正確答案，仍會酌給部分分數。若未能依據正確題設進行推論，或未能詳細說明解題過程，則不予給分。

全教總指出，網路盛傳的訊息未知真偽，但所指涉事項確實與數甲的評分原則有所出入，為消除考生疑慮，大考中心應主動進行事實查核，並對外說明。

▲網傳數甲非選第16、17題評分寬鬆。（圖／翻攝大考中心網站）

▲網傳數甲非選第16、17題評分寬鬆。（圖／翻攝大考中心網站）

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