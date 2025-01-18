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文化部預算被砍　李遠：血壓飆高心情「度日如年」

▲▼文化部長李遠 立法院院會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李遠說，文化部預算被砍了很多，心情度日如年。資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

文化部長李遠今天到台中市出席活動時，提到文化部預算被砍時，他說，昨晚知道被立法院砍了很多預算，血壓一直飆高，他以4個字來形容心情「度日如年」。

文化部文化資產局今天舉辦「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展，由李遠頒發結業證書給結業藝生，他強調，如果沒有傳統藝術，國家就不存在了。

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文資局說明，文化部自2009年啟動「重要傳統藝術保存者傳習計畫」，以「師徒制」方式建立完整傳習制度，藝生經過4年扎實學習，經過多次嚴謹考核，獲得文化部頒發結業證書，為了呈現努力成果，舉辦「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展，展現114名結業藝生的學習歷程。

李遠在開幕致詞時表示，他就任以來參加傳統藝術活動最多，以4個字形容心情「度日如年」，聽起來不是好事，譬如昨晚知道被砍了很多預算，血壓一直飆高，可以說是度日如年。

李遠指出，他今天來此也是度日如年，看見台灣長期對傳統藝術的保留，何只是1年、15年，還有100年，都是靠大家來的，他到此好像變成小孩回到童年，因為每一件事都是小時候經歷的情感，傳統藝術好像慢慢沒落，還好政府一直花力氣進行保存，對國家來講，如果沒有傳統藝術國家就不存在了。

李遠說，藝生要拿到結業證書，比學校畢業證書還困難，在學校老師教什麼就考什麼，傳承技術本身比學校還困難，每一名國寶藝師傳承藝生技術，過程中很多故事，就是無形資產的精神，如果沒有傳統藝術，台灣文化就不存在，沒有電影、電視、漫畫、音樂，就是台灣文化的根，就如同回到自己的家一樣。

「藝百家100+百位藝師誕生的現在進行式」特展即日起至2026年1月17日，在文化部文化資產園區展出，從傳統表演藝術到傳統工藝，歡迎觀眾透過動態影音展覽形式沉浸於傳承文化記憶旅程中。

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