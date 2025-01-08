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文化幣發放1周80萬人領取！18歲「超級E人」邀257位爆賺2580點

▲▼文化部宣布文化幣政策納入13-15歲。（圖／文化部）

▲文化部「文化幣」政策納入13-15歲，今日公布發放一周相關數據。（圖／文化部）

記者林育綾／台北報導

2025年文化禮金「文化幣」自1月1日起開始發放，文化部今（8日）表示，發放至今僅1周，已有80萬人領取，領取率高達40%，消費金額已達7000萬。從領取率分析也發現「神秘曲線」，領取率最高集中在16歲高中生；還有一位18歲的「超級E人」透過邀請碼邀了257名朋友，賺了2580點，等於幫自己賺到2倍以上文化幣點數。

▲▼文化幣發放僅1週已有80萬人領取，領取率最高集中在文化幣新鮮人16歲高中生。（圖／文化部）

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▲文化幣發放僅1週已有80萬人領取，領取率最高集中在文化幣新鮮人16歲高中生。（圖／文化部）

文化部表示，去（2024）年文化幣首次常態發放給16-22歲每人1200點，創下128.9萬人領取、領取率86%、領取使用率97%的成績，也為藝文產業帶來15億元文化幣收益。使用前3名類別為「書店及出版類」（49.8%）、「文創工藝」（17.4%）、「表演藝術及文化體驗類」（16.6%）。

今年向下扎根，除了原先16-22歲以外，擴大發放給13-15歲每人600點，也就是從國中到高中、大學的年紀，都可以領取文化幣。從數據分析，今年目前領取最為踴躍的是16-18歲高中生，領取率破50%，尤其今年也是首次領取的16歲，領取率最為踴躍達52%，依序則為大學的41%；而這次往下發放的13-15歲「超級新鮮人」為25%。

文化部推估，目前因為還在期末考試，加上國中生藝文消費活動可能多半需要家人陪同，因此呼籲家中有國中生，甚至有2012年出生已符合領取資格小六生的家長，迎接即將到來的寒假及春節，可跟孩子規劃一趟藝文體驗。

文化部也特別分析目前已使用文化幣的國中生消費趨向，「書店及出版業類」依然還是最愛選擇，使用率佔67%。「流行音樂類」則有21%，令人驚喜的是「表演藝術及文化體驗」佔比近6%，可看見未來可能的發展趨勢。

從數據分析購票情形，扣合青年喜歡的動漫《超人氣動漫音樂祭》、與學校合作專場的「經典動畫電影音樂會」成為熱門選擇。因此除了持續推出青年席位，內容扣合青年喜好、與學校合作等，也提供文化部及藝文團隊規劃吸引青年族群消費的參考。

此外，文化幣的相關加碼優惠「表演藝術青年席位」、「獨立書店2點送1點」、「結伴看國片送百點」、「滿200點再抽文化幣」等，都持續推出。

▲文化幣有「新朋友邀請碼」機制，只要邀2名新朋友領取，即可獲贈30點，之後每邀1名朋友可再多獲得10點。（圖／記者林育綾攝）

而引起眾多關注的「新朋友邀請碼」，「已領取文化幣的青年」，只要邀2名新朋友領取文化幣，即可獲贈30點，之後每邀1名朋友可再多獲得10點，回饋無上限。經統計，目前已有一位18歲的「超級E人」成功邀請257名朋友，獲得點數達2580點，為自己賺到2倍以上文化幣點數。

文化部表示，寒假即將展開，鼓勵所有青年朋友一起利用文化幣買書、看表演、看展覽、看國片、手作DIY、逛市集，例如到現在最熱門的國立臺灣博物館看「冠軍之路」展覽，重溫Team Taiwan冠軍的感動時刻；進電影院看國片「夜校女生」，享受青春愛情的甜甜滋味等，邀大家一起用文化幣為青春留下回憶。

此外，去年文化幣「金馬福袋抽獎活動」將於1月10日開獎，將抽出10名幸運兒可獲得北流聯名最佳黑膠造型開瓶器、會唱歌的黑馬造型悠遊卡、合成帆布行聯名環保杯袋等超值好禮。文化部提醒，中獎者須於7日內回覆客服電子郵件提供領獎資訊，逾期喪失資格，可密切關注文化幣官方網站、文化部臉書得獎名單公告，把握機會領取好禮。

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影／文化幣元旦上午8點發放！「3步驟領取、賺點數方式」看這裡

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