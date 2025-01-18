加州鋰電池工廠大火急撤1500人　恐釋出有毒氣體

▲維斯達能源公司的莫斯蘭丁鋰電池廠16日發生火災，火勢猛烈，冒出大量濃煙。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

全球最大電池儲能廠之一、美國加州維斯達（Vistra）鋰電池工廠16日發生大火，火勢非常猛烈，恐釋出有毒氣體，當地1500人疏散撤離。儘管這場大火17日已明顯減弱，但仍持續延燒，起火原因還在調查中。

路透、美聯社等報導，維斯達能源公司（Vistra Energy）的莫斯蘭丁（Moss Landing）鋰電池廠16日下午發生大火之後，燒出巨大火焰、產生大量濃煙。北郡防火區消防隊長孟多薩（Joel Mendoza）表示，火勢已經明顯減弱，建築物幾乎沒有煙霧飄出，正在等待火勢自行熄滅。

維斯達與郡政府官員指出，現場所有人員均已撤離，沒有人員受傷。已知大火發生後，滅火系統並未發揮作用，當局封閉周邊道路、發布強制疏散令，大約有1200名至1500名居民撤離。到了17日晚間，撤離令才解除，不過當地居民仍被告知待在室內緊閉門窗，以避免接觸可能的有毒氣體。

如今外界主要擔憂的是火災產生的氟化氫被釋放至空氣中。依據美國疾病管制暨預防中心（CDC），氟化氫氣體會刺激眼睛、嘴巴、喉嚨、肺部與鼻子，暴露於太多的氟化氫氣體可能會致命。不過經相關單位初步檢測，現場並未檢測出氟化氫氣體。

發生大火的維斯達鋰電池工廠位在舊金山以南約124公里，距離洛杉磯野火延燒地區還很遠，維斯達尚未發布火災可能造成的財務影響相關聲明，或是工廠恢復營運的時間表，持續的火災對於儲能產業及供應鏈影響有待確認。另據官員的說法，附近的特斯拉電池設施並未受到火災影響。