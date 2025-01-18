歐巴馬蜜雪兒爆離婚傳聞　本人1張照片放閃示愛破除謠言

▲歐巴馬與蜜雪兒共進晚餐，也說「祝我的一生摯愛蜜雪兒，生日快樂」。（圖／翻攝自X@BarackObama）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前總統歐巴馬（Barack Obama）近期鮮少與妻子蜜雪兒（Michelle）共同在公開場合露面，就連接下來的川普就職典禮，蜜雪兒也不會出席，讓兩人離婚傳聞廣為流傳。不過歐巴馬17日透過社群媒體公開示愛，發布兩人笑著牽手共進晚餐的照片，還說「祝我的一生摯愛蜜雪兒，生日快樂」。

在這張照片中，歐巴馬與蜜雪兒面對面坐著，桌上擺著花，一旁櫃子收藏許多酒。蜜雪兒1月17日生日，歐巴馬發文放閃示愛，稱「我很幸運能夠與妳共同歷經人生冒險，愛妳！」在歐巴馬發文之後，蜜雪兒轉發這則貼文，也說「愛你，」

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4 — Barack Obama (@BarackObama) January 17, 2025

The Telegraph報導，自從去年在民主黨全代會發表演說以來，歐巴馬與蜜雪兒就很少一起出席公開場合。本月初，蜜雪兒缺席前總統卡特（Jimmy Carter）的國葬，隨後傳出她在夏威夷度假的消息，到了近期蜜雪兒宣布不會參加川普就職典禮、留下歐巴馬獨自面對這一切之後，兩人不和的傳聞開始流傳。

兩人最後一次被目擊共同現身的時間點，是在2024年12月初，也就是大約1個多月之前，兩人在洛杉磯共進晚餐。當時兩人並未表現出任何親密跡象，神情也大不相同，蜜雪兒走在前方露出笑容，歐巴馬則是一臉落寞走在後方，表情嚴肅，且在上車之後，蜜雪兒的笑容消失了，兩人看向前方，並未交流。

這些蛛絲馬跡讓許多人開始猜測歐巴馬與蜜雪兒的婚姻出現裂痕，不過有人認為，缺席川普就職典禮的決定，只是蜜雪兒在表達政治立場，並非婚姻出狀況。