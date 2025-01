歐巴馬蜜雪兒爆離婚傳聞　本人1張照片放閃示愛破除謠言

▲歐巴馬與蜜雪兒共進晚餐,也說「祝我的一生摯愛蜜雪兒,生日快樂」。(圖/翻攝自X@BarackObama)

記者詹雅婷/綜合報導

美國前總統歐巴馬(Barack Obama)近期鮮少與妻子蜜雪兒(Michelle)共同在公開場合露面,就連接下來的川普就職典禮,蜜雪兒也不會出席,讓兩人離婚傳聞廣為流傳。不過歐巴馬17日透過社群媒體公開示愛,發布兩人笑著牽手共進晚餐的照片,還說「祝我的一生摯愛蜜雪兒,生日快樂」。

在這張照片中,歐巴馬與蜜雪兒面對面坐著,桌上擺著花,一旁櫃子收藏許多酒。蜜雪兒1月17日生日,歐巴馬發文放閃示愛,稱「我很幸運能夠與妳共同歷經人生冒險,愛妳!」在歐巴馬發文之後,蜜雪兒轉發這則貼文,也說「愛你,」

Happy birthday to the love of my life, @MichelleObama. You fill every room with warmth, wisdom, humor, and grace – and you look good doing it. I’m so lucky to be able to take on life's adventures with you. Love you! pic.twitter.com/WTrvxlNVa4