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黃仁勳、魏哲家都不出席「川普就職典禮」　美媒曝背後原因

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普20日就職典禮，黃仁勳、魏哲家預計都不出席。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統當選人川普就職典禮將在20日舉行，許多科技界大咖如蘋果執行長庫克、亞馬遜創辦人貝佐斯、特斯拉執行長馬斯克等人都會出席，然而台積電及輝達（NVIDIA）高層卻表示不會參加，原因引發外界關注。

根據Bloomberg News報導，台積電董事長魏哲家近日表示，他不會出席川普20日的就職典禮、也不打算捐款，原因是「台積電希望保持低調」

輝達執行長黃仁勳最近正在出訪東亞，預計也不會出席川普就職典禮。一名輝達內部人士透露，黃仁勳過去從未參與過任何一次美國總統的就職典禮。

針對黃仁勳未來的行程，輝達加州總部的發言人拒絕證實任何消息，也拒絕對即將上任的川普政府做出任何評論。

在拜登政府將卸任之際，美國突然宣布新的AI晶片管制措施，將AI晶片出口分三級管制，並擴大將「封閉式AI模型權重」出口納入管制，未來廠商不得對中國等被列為第三級的國家提供運算能力強大的AI模型

新的AI晶片管制措施曝光後，有分析師隨即提出警告，新的禁令可能會對輝達的營收產生威脅。輝達不久後也表達強烈抗議，認為新的禁令已經「過度干預」，並警告這將對科技業產生災難性的影響。

事實上，川普近期已陸續邀請貝佐斯、祖克柏等科技界大咖到海湖莊園會面，但黃仁勳1月初受訪時表示他仍未獲邀。黃仁勳當時說，如果能跟川普會面、為這屆政府做出貢獻，他會很高興，也預期川普未來會放寬晶片管制。
 

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