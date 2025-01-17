台中小隊長疑洩密被帶走　檢調偵訊中

▲台中第二分局小隊長疑洩密被檢調帶走偵訊。（圖／記者許權毅攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局第二分局1名連姓小隊長，任職第五分局期間偵辦案件疑涉洩密，檢方今天上午指揮調查人員，針對連員住處及辦公室等處所搜索，目前還在偵訊中，至於是偵辦哪件案件，警方不願透露。

警察局表示，此件是內部自清自檢發現後，陳報警政署政風室，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦，強調對於員警違法紀行為，向來秉持不掩飾、不庇縱、不護短之態度，毋枉毋縱，秉持警紀警辦、自清自檢，若有違法從嚴究辦，以淨化警察陣容。